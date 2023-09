Jeśli ktoś nie potrzebuja ciągnikowego "komputera na kołach" to nowy McCormick X.6 jest propozycją jak najbardziej wartą rozpatrzenia, fot. Artur Tłustochowicz

W Bednarach na stoisku Argo Polska po raz pierwszy w Polsce pokazywany był szerokiej publiczności ciągnik McCormick X6.616 XtraShift. Ciągnik o tyle ciekawy, że po pierwsze przy mocy 155 KM (165 KM z EPM) posiada wciąż 6 cylindrów, a po drugie nie jest do przesady naszpikowany elektroniką.

Na Agro Show prezentowany był model McCormick X6.616, ale dostępny jest również mocniejszy model X6.618 XtraShift oferujący 166 , a 175 KM z EPM, który aktywuje się w trakcie pracy z WOM oraz w transporcie.

McCormick X6.616 XtraShift to odpowiedź na zapotrzebowanie polskiego rynku

Przedstawiciel Argo Polska nie ukrywają, że z obydwoma modelami McCormick X6 XtraShift wiążą spore nadzieje.

– McCormick X6.616 jest w gruncie rzeczy odpowiedzią na potrzeby polskiego rynku, bo jest to duży sześciocylindrowy ciągnik, który ma 155, a może mieć 165 koni mocy znamionowej, i który ma mechaniczną skrzynie biegów, trzy półbiegi, rewers, bardzo dużą masę i rozstaw osi, ale nieskomplikowaną technologię. Jeżeli z kolei ktoś potrzebuje ciągnika o podobnych gabarytach, ale z lepszą technologią to mamy ciągnik X7, gdzie rzeczona technologia jest bardziej rozbudowana – mówi Sławomir Lewczyk, dyrektor sprzedaży Argo Polska.

Ciągnik McCormick X6.616 XtraShift to duchowy następca trwałego G-Max’a

Cztery modele ciągnika McCormik G-Max (117-157 KM) produkowane od 2009 roku to niezawodne i sprawdzone „w boju” konstrukcje.

– Komunikujemy wprowadzenie McCormick’a X6 XtraShift jako powrót G-Max’a, ponieważ jest to następca tego legendarnego modelu, który też był właśnie prostą konstrukcją, trwałą, nieawaryjną i wydajną. Nasz nowy ciągnik kontynuuje jakby tę tradycję i jest to oferta dla mniej wymagających klientów, ale też dla dużych gospodarstw, gdzie są mniej wykwalifikowani operatorzy. Tam taki ciągnik jest ciągnikiem jak najbardziej odpowiednim. Ponadto McCormick X6 XtraShift może się poszczycić bardzo dobrym promieniem skrętu, a dzięki dużemu rozstawowi osi jest odpowiednio zbalansowany, więc w większości zastosowań nie będzie miał problemów z trakcją – dodaje Dariusz Wilanowski, menedżer produktu Argo Polska.

Duża moc wciąż z sześciu cylindrów

Jednostka napędowa nowego ciągnika McCormick X6.616 to silnik FPT Industrial o pojemności 6,7 l, mocy maksymalnej 155 KM przy obrotach 1900 na minutę oraz maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 652 Nm i osiąganym jest przy 1400 obr/min.

Przekładnia XtraShift (produkcji Argo Tractors) oferuje aż 54 biegi do przodu i 18 do tyłu – 3 zakresy, 6 biegów głównych oraz 3 półbiegi powershift (H-M-L). W opcji jest także przekładnia z biegami pełzającymi 108/36. Udźwig tylnego podnośnika to z kolei 8400 kg, a WOM oferuje 540/1000 obr./min. Hydrauliczna pompa wielotłoczkowa CCLS, w układzie zamkniętym, ma przepływ oleju 110 l/min, a w standardzie są 3 pary zaworów hydraulicznych sterowanych dżojstikiem a w opcji 5. Traktor posiada tez wspomniany duży rozstaw osi wynoszący 2,88 m oraz dopuszczalną masę całkowitą ponad 11,3 t.

Przestronna, czterosłupkowa i dobrze wykonana kabina ciągnika McCormick X6.616 posiada pneumatyczny fotel operatora, siedzisko dla pasażera, klimatyzację, cyfrowy wyświetlacz oraz 8 halogenowych reflektorów roboczych. W opcji tychże reflektorów dostaniemy 12, ponadto dostaniemy radio MP3 z bluetooth, a także układ automatycznego kierowania Topcon PSM Precision Steering Management, a także rozwiązania telematyczne McCormick Fleet Management, które można połączyć z platformą do zarządzania gospodarstwem McCormick Farm.

Co ciekawe, oprócz silnika i elektroniki, McCormick zbudowany jest z podzespołów produkowanych przez Argo Tractors. Praktyka coraz rzadziej spotykana w dzisiejszych czasach.

Cena ciągnika McCormick X6.616 to 380 tys. zł netto.