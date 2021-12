McCormick X7 SWB - "szóstki" nieco krótsze, bo długość ma znaczenie

Do tej pory w gamie jednego modelu producenta ciągniki 6-cylindrowe były znacząco dłuższe od 4-cylindrowych. Okazuje się jednak, że wcale nie musi tak być, co pokazuje nowa seria McCormick X7 SWB

Włoski producent Argo Tractors pokazał ostatnio na przykładzie swojego modelu McCormick X7, że to, co oczywiste, wcale nie musi takim być i ciągniki 6-cylindrowe mogą być krótsze. Na targach Eima International 2021 w Bolonii Argo Tractors zaprezentował nową serię ciągników MCormick X7 SWB (Short Wheelbase) z krótkim rozstawem osi.

Krótszy rozstaw osi w “szóstkach”, wydłużony w “czwórkach”

Gama X7 SWB jest dostępna w czterech modelach: dwóch czterocylindrowych i dwóch sześciocylindrowych, ale konstrukcyjnie modele McCormick X7 SWB dość znacznie różnią się od dotychczasowej serii X7 dostępnej na rynku.

W przypadku czterocylindrowych X7 SWB rozstaw osi z 2600 mm został zwiększony do 2651 mm, co zapewnia większą stabilność podczas pracy w polu i z ładowaczem czołowym, przy zachowaniu niezmienionej zwrotności i uniwersalności ciągnika.

W X7 SWB dostępne są dwie przekładnie: bezstopniowa VT-Drive (dla wyższych mocy) i P6-Drive fot. mat. prasowe

W przypadku nowych sześciocylindrowych X7 SWB rozstaw osi został skrócony z 2820 mm (w dotychczasowych “szóstkach” X7) do 2760 mm. Ma to zagwarantować doskonałą zwinność bez uszczerbku dla właściwości trakcyjnych typowych dla sześciocylindrowych modeli.

Pod maską nowej serii ciągników McCormick kryją się silniki FTP NEF 45 o pojemności 4,5 l (4 cylindry) oraz FTP NEF 67 o pojemności 6,7 l (6 cylindrów), oba spełniające normę Stage V. Silniki czterocylindrowych modeli generują 165,2 KM (X7.417) i 175,4 KM w X7.418. Co ciekawe, 6-cylindrowe silniki osiągają takie same moce: X7.617 (165 KM) i X7.618 (175 KM).

P6-Drive - dla wszystkich czterech mocy w gamie nowych SWB X7 McCormick fot. mat.prasowe

W X7 SWB dostępne są dwie przekładnie: bezstopniowa VT-Drive (dla wyższych mocy) i P6-Drive - dla wszystkich czterech mocy w gamie. Charakteryzuje się 6 biegami w 5 zakresach i oferuje 30 przełożeń do przodu i 15 do tyłu (wraz z biegiem pełzającym 54 do przodu i 27 do tyłu).

System hydrauliczny z pompą o wydajności 123 l/min. (pompa o wydajności 160 l/min. jest dostępna jako opcja) może zarządzać maksymalnie 8 wyjściami. Elektronicznie sterowany tylny podnośnik gwarantuje maksymalny udźwig 9300 kg.

Nowa gama ciągników McCormick X7 SWB pojawi się u dealerów marki już w przyszłym roku.