Mechaniczny rozsiewacz z Turcji

HMS to turecki producent maszyn z wieloletnią tradycją. Jedną z ciekawszych maszyn dostępną na polskim rynku jest rozsiewacz nawozu Serii S.









Dwutarczowe rozsiewacze HMS serii S mają szerokie możliwości rozbudowy. Podstawowa wersja rozsiewacza ma pojemność 900 litrów, każda kolejna nadstawka zwiększa pojemność skrzyni ładunkowej o kolejne 300 l. Największa możliwa do osiągnięcia pojemność skrzyni nawozowej na ramie podstawowej wynosi 2000l. Powyżej tej pojemności w rozsiewaczu jest zastosowana rama wzmocniona, którą moża rozbudować do 3500 l pojemności skrzyni nawozowej.

Seria S może występować zarówno w wersji zawieszanej na TUZ ciągnika jak i ciąganej po zamontowaniu na jedno lub dwuosiowym wózku. Rozsiewacz jest standardowo wyposażony w hydrauliczne otwierany wysiew nawozu, istnieje możliwość niezależnego otwarcia lewej lub prawej strony rozsiewacza. Sterowanie odbywa się z kabiny ciągnika.

Szerokość robocza rozsiewacza wynosi od 10 do 36 m. Szerokość robocza jest regulowana za pomocą kąta i długości łopatek na tarczy wysiewającej w zależności od rodzaju nawozu. Mieszadło zostało zaprojektowane tak by nie kruszyć granulek nawozu. Rozsiewacz został także wyposażony w oświetlenie oraz drabinki umożliwiające łatwy dostęp do skrzyni ładunkowej.

Przednie osłony przeciwbłotne oraz oczywiście plandekę chroniącą wysiewany nawóz przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz błotem wydostającym się spod kół ciągnika, oraz kółka umożliwiające łatwe agregowanie z ciągnikiem. Możliwe jest również wykonanie całej skrzyni ładunkowej ze stali nierdzewnej.

Rozsiewacz HMS S900 wyposażony w hydrauliczne otwieranie wysiewu oraz oświetlenie i osłony przecibłotne kosztuje 12200 zł netto. Za największy z gamy Rozsiewacz S3500 Large w wersji standardowej trzaba zapłacić 21 000 zł netto, natomiast w wersji ze stali nierdzewnej 33 000 zł netto. Rozsiewacz można wyposażyć w komputer utrzymujący stałą dawkę wysiewu niezależnie od prędkosci jazdy, który kosztuje 8000 zł netto oraz limiter za który trzeba zapłacić 3000 zł netto.

Rozsiewacz HMS serii S posiada czytelne i trwałę oznaczenie ustawienia pozycji łopatek oraz skali sterowania szerokością roboczą

Firma HMS została założona w roku 1977, jej początki były związane z produkcją konnych narzędzi rolniczych. W roku 1993 firma po raz pierwszy zmieniła siedzibę, kolejna zmiana siedziby nastąpiła w roku 2018.

Firma od wielu lat produkuje mechaniczne siewniki zbożowe, talerzowe siewniki do siewu kukurydzy oraz szeroką gamę rozsiewaczy do nawozów. Przy produkcji maszyn wykorzystuje nowoczesne maszyny sterowane CNC, do spawania wykorzystywane są roboty, a produkty malowane są proszkowo. Około 50 proc. produkcji firmy jest eksportowana do 33 krajów na całym świecie.