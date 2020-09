„Mechanik na medal” – konkurs rozstrzygnięty

Kolejna IX edycja konkursu „Mechanik na Medal” oraz VIII konkursu „Młody Mechanik na Medal” organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych została zakończona.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych od lat realizuje i przeprowadza projekty edukacyjne. Konkursy są jednym z nich i znakomicie przyjęły się zarówno wśród aktywnych zawodowo mechaników jak i uczniów szkół średnich, którzy dopiero w przyszłości zamierzają wykonywać ten zawód. Co roku finały konkursów odbywały się podczas wystawy Agro Show. Tym razem zarówno cześć praktyczna jak i teoretyczna obu konkursów, odbyła się w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.

Czterech zawodników przystępujących do finału konkursu „Mechanik na Medal” podobnie jak w latach ubiegłych musiało rozwiązać test składający się z 10 pytań. Pytania dotyczyły problemów, jakie mogą napotkać mechanicy w codziennej pracy, i dotyczyły zarówno zagadnień czysto mechanicznych, jak i również usterek w układzie hydraulicznym, elektrycznym i pneumatycznym.

Nie zabrakło również pytania metrologicznego. W drugiej części konkursu mechanikom przyszło zmierzyć się z trzema zadaniami praktycznymi.

Pierwsze zadanie dotyczyło identyfikacji usterki w ciągniku za pomocą narzędzi diagnostycznych wpiętych do sieci CAN. Drugie i trzecie zadanie realizowane było na stanowiskach dydaktycznych do nauczania budowy systemów hydraulicznych i pneumatycznych. Stanowiska takie mogą mechanicy spotkać w trakcie zajęć doszkalających.

Wyniki uzyskane przez uczestników tylko cieszą. Z zadaniami praktycznymi wszyscy mechanicy poradzili sobie bezbłędnie. Zadania testowe sprawiły nieco kłopotów, ale należy wziąć pod uwagę presję czasu, na jaką zdający byli wystawieni.

Podsumowując i porównując z poprzednimi konkursami wyniki są zbliżone do poprzednich. Ponieważ pytania układane przez zespół konkursowy są coraz bardziej szczegółowe należy ten wynik realizacji zadań uznać, za bardzo satysfakcjonujący. Po podliczeniu wyników laureatami tegorocznego konkursu „Mechanik na Medal” zostali:

1 miejsce – Krzysztof Szostek pracownik firmy PHU Perkoz Sp. z o.o. z Brodnicy

2 miejsce – Michał Gużyński z firmy PPHU ZIP Agro

3 miejsce – Michał Toczyski z P.W. Księżopolski

W przypadku konkursu „Młody Mechanik na Medal”, przeprowadzenie konkursu w jednym miejscu, jakim jest technikum rolnicze, pozwoliło na zwiększenie liczby zadań praktycznych, realizowanych przez uczestników konkursu.

Zwycięzcy konkursu

W finale konkursu wystąpiło 9 najlepszych młodych mechaników, uczniów szkół średnich, którzy wyprzedzili niemal 200 osób, uzyskując najwyższe wyniki podczas rozwiązania testu umieszczonego na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Podobnie jak w przypadku konkursu „Mechanik na Medal” finał składał się z dwóch części: testu sprawdzającego i zadań praktycznych. Test sprawdzający zawierał 15 pytań z zakresu programu nauczania w średnich szkołach technicznych o profilu rolniczym lub agrotoronicznym. W drugim etapie uczniowie mieli do wykonania cztery zadania praktyczne.

Po raz pierwszy pojawiło się zadanie związane z hydrauliką siłową realizowane na stanowisku dydaktycznym. Trzeba przyznać, że sprawiło ono uczestnikom konkursu najwięcej kłopotów. Kilku z uczestników rezygnowało z dokończenia zadania.

Pozostałe zadania mechaniczne, wykonywane były sprawnie i pewnie. Może to wskazywać na podnoszenie się poziomu wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu typowych zagadnień mechanicznych wśród uczestników konkursów .

Należy przy tym zwrócić uwagę na problemy związane z realizacją zadania wykorzystującego elementy sterowania hydrauliką siłową. Jest to niewątpliwie wyzwanie dla szkół podczas przygotowania przyszłych uczestników konkursów.

Rywalizacja była bardzo zacięta. Po podliczeniu wyników laureatami konkursu „Młody Mechanik na Medal” w 2020 roku zostali:

1 miejsce - Paweł Oleszczyk – ZS CKUR w Dobryszycach

2 miejsce – Rafał Piechaczek – ZS w Komornie

3 miejsce – Sławomir Łukomski – ZS Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie

Laureaci tegorocznego konkursu wraz z Markiem Wiąckiem, który będzie reprezentował nasz kraj na zawodach EuroSkills w Austrii w styczniu, walczyć będą o możliwość wyjazdu na zawody WorldSkills do Szanghaju, które odbędą się we wrześniu 2021 roku.