Mercedes Unimog - nowe modele, więcej mocy

Na targach Agritechnica 2022 Daimler Truck AG miał pokazać zmodernizowane modele Unimoga: U 435 i U 535. Nowe maszyny uniwersalne Mercedesa zyskały większą moc, nowe zawieszenie i lepszy układ kierowniczy.

Rolnicze Unimogi z TUZ-em, WOM-em, zewnętrznym układem hydraulicznym i innymi udogodnieniami znanymi z ciągników rolniczych to wciąż bardzo rzadko spotykane maszyny na polskich polach, ale nawet w Niemczech są rarytasem w tym segmencie rynku. Z drugiej strony ich wszechstronność sprawia, że mogą zastąpić w gospodarstwie zarówno traktor, jak i ciężarówkę. Wówczas koszt zakupu Unimoga nie wydaje się już tak wysoki jak powszechnie się to wydaje.

Większa moc, lepsza skrzynia biegów

Nowe Unimogi U 435 i U 535 sprzedawane przez dealerów Mercedes Benz Trucks Polska dysponują w tej chwili mocą o 54 KM większą niż poprzednicy. Napędza je sześciocylindrowy silnik o pojemności 7,7 l, który rozwija moc 354 KM oraz oferuje moment obrotowy na poziomie 1380 Nm przy 1800 obr./min. Silniki w nowych Unimogach spełniają normę emisji Euro VI E dotyczącą samochodów ciężarowych. Oczywiście wszystkie pojazdy spod znaku byka posiadają napęd na cztery koła.

Producent ostatnio poprawił także skrzynie biegów i sterowanie sprzęgłem, w efekcie czego powinien skrócić się czas zmiany pomiędzy poszczególnymi biegami. Według firmy długofalowymi konsekwencjami tego ulepszenia są mniejsze zużycie paliwa i bardziej komfortowa praca kierowcy.

Głównymi odbiorcami Unimogów są przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, firmy komunalne, sektor budowlany i energetyczny oraz przemysł. Rolnictwo to wciąż sprawa niszowa, fot. Daimler Truck AG

Pojazd może być wyposażony w jeden z dwóch typów skrzyni biegów. Dodatkowa, typu EasyDrive CVT (bezstopniowa), jest dostępna jako opcja. W praktyce kierowca podczas jazdy może przełączać pomiędzy dwoma rodzajami napędu. W przypadku skrzyni hydrostatycznej CVT można pracować na polu i wokół niego jeżdżąc maksymalnie do 50 km/h.

Ośmiobiegowa poprawiona manualna skrzynia biegów jest przydatna na drogach asfaltowych. W tej konfiguracji Unimog rozpędzi się do 89 km/h.

Zmiany w średnim Unimogu

Modernizacje dotyczą także mniejszego modelu U 327 o mocy 272 KM. Pojazd zastępuje w gamie model U 323 i w porównaniu z nim może się pochwalić wzrostem mocy o 41 KM. Warto zaznaczyć, że U 323 jeszcze nie znika z oferty i wciąż będzie dostępny.

Unimogi serii 300 dysponują lżejszą ramą, krótszym rozstawem osi i są bardziej zwrotne niż ich więksi bracia.

Hydropneumatyka zamiast sprężyn

Kolejną nowością roku modelowego 2021 jest hydropneumatyczne zawieszenie tylnej osi. Zawieszenie oparte na hydropneumatyce zamiast sprężyn zachowuje zawsze stały poziom jazdy, bez względu na obciążenie czy sprzęt podpięty z tyłu pojazdu. System zapewnia też bardziej stabilne zachowanie podczas jazdy oraz pomaga w dołączaniu i odłączaniu osprzętu.

Modernizacji uległ także układ kierowniczy, w którym położono nacisk na komfort pracy. Przy niskich prędkościach nie trzeba używać już tyle siły do manewrowania pojazdem. Według Mercedesa powinno to być szczególnie korzystne podczas pracy z ciężkim osprzętem podpiętym z przodu, np. z różnego rodzaju kosiarkami. Poza tym układ kierowniczy zapewnia zmienne wyczucie kierowania, które dostosowuje się do sytuacji na drodze i prędkości pojazdu.

Unimog w rolnictwie

Według specjalistów z Mercedesa Unimog może zastąpić wiele maszyn w gospodarstwie. Ma przedni i tylny TUZ (z kontrolą zaczepu) wzmocniony specjalną podłużnicą w ramie, co pozwala na obciążenie pionowe do 3 t.

Na wyposażanie rolniczego Unimoga składają się jeszcze m. in.: przedni WOM, ISOBUS, pompa hydrauliczna LS, mechaniczny tylny WOM i układ regulacji ciśnienia powietrza w oponach TireControl plus.

Pojazd może być wyposażony w przedni i tylny TUZ, WOM, układ hydrauliczny, ISOBUS i wiele innych przydatnych w rolnictwie elementów. O napędzie na cztery koła nie trzeba już nawet wspominać, fot. Daimler Truck AG

Unimog może być homologowany jako ciągnik lub, zgodnie z homologacją UE, jako szybki ciągnik T1b. Oznacza to, że Unimog zarejestrowany jako traktor nie jest objęty obowiązkiem płacenia podatku drogowego, ani montowania tachografu. Może też być używany w niedziele i święta.

Minusem są polskie przepisy ograniczające prędkość ciągników do 30 km/h, co może być największym wrogiem tego pojazdu w naszym kraju. Jeżdżąc zgodnie z przepisami tracimy największą zaletę Unimoga czyli szybkość i zwrotność.

Tam gdzie traktor służy także jako pojazd transportowy dobrze sprawdzi się również Unimog. Według Mercedesa, w pełni załadowany pojazd może ciągnąć przyczepy o całkowitej masie 27 t (warunkiem jest homologacja jako ciągnik).

Głównymi odbiorcami Unimogów są przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, firmy komunalne, sektor budowlany i energetyczny oraz przemysł. W rolnictwie pojazd uniwersalny Mercedesa odgrywa jedynie rolę epizodyczną. W Niemczech każdego roku tylko około 150 do 200 egzemplarzy tych pojazdów jest rejestrowanych jako ciągniki rolnicze.

Unimogi są już w Polsce. Jaka cena?

- Nowe Unimogi, również w wersji z homologacją na ciągnik, są już dostępne w Polsce – powiedział w rozmowie z Farmer.pl Tomasz Majszczyk, odpowiedzialny za markę Unimog w Mercedes Benz Trucks Polska – W tej chwili na zamówiony pojazd czeka się około 3-4 miesiące. Unimogi nie są dostępne od ręki, gdyż każdy egzemplarz jest dostosowywany do potrzeb klienta. Z tego tez względu trudno określić cenę pojazdu, gdyż zależy ona od wielu zmiennych. W przypadku wersji rolniczej będzie to, oprócz kwestii technicznych, także wyposażenie takie jak przedni i tylny WOM, TUZ czy układy hydrauliczne. Ogólnie rzecz ujmując ceny zaczynają się od 80 tys. euro.

W Polsce sprzedaż pojazdów homologowanych jako ciągniki rolnicze jest znikoma. Jeśli pojazd jest sprzedawany do celów rolniczych często bywa zarejestrowany jako ciężarówka. Klienci nie chcą tracić podstawowej zalety Unimoga jaką z pewnością są jego możliwości transportowe na drogach publicznych.

W Mercedes Trucks Polska otrzymaliśmy informację, że jeśli tylko zapowiadane na marzec Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach się odbędą, niemiecka firma zaprezentuje rolniczą wersję nowego Unimoga. Z pewnością będzie to jeden z ciekawszych pojazdów obecnych na imprezie.

W 2021 roku Unimog obchodzi jubileusz 70-lecia w strukturach Mercedesa. Z tej okazji we wrześniu do Gaggenau, gdzie do roku 2002 powstawały pojazdy uniwersalne Mercedesa, zjechało kilkadziesiąt zabytkowych Unimogów. fot. Daimler Truck AG

Unimog częścią Daimler Truck

Przy okazji wzmianki o Unimogach warto wspomnieć, że od 10 września 2021 roku struktura Mercedesa uległa zmianie. Powstała nowa spółka o nazwie Daimler Truck AG, w której znajdują się m. in. omawiane Unimogi. Nowa firma jest notowana na giełdzie i tym samym uzyskała nieograniczoną niezależność przedsiębiorczą.

W ramach Daimler Truck działają takie marki jak Mercedes-Benz (wraz z Unimogiem), Setra, BharatBenz, Freightliner, FUSO, Thomas Built Buses i Western Star.