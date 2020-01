Mercedes Unimog U 5023 bije rekord świata. Ciekawostki o tym pojeździe

Uniwersalne pojazdy Unimog produkowane są przez koncern Daimler pod marką Mercedes-Benz od 1945 r. Przyczyniły się one walnie do zmechanizowania niemieckiej wsi po II wojnie. Pierwsze wersje produkowane były bowiem jako pojazdy do zastosowań rolniczych, a dopiero z czasem wachlarz ich zastosowań znacząco wzrósł.





Nazwa Unimog to skrót niemieckiego określenia Universal-Motor-Gerät, czyli dosłownie uniwersalne urządzenie silnikowe. W zależności od specyfikacji używane są one w różnych gałęziach gospodarki. O ich przydatności do wykonywania różnych zadań, wytrzymałości oraz ogromnych możliwościach świadczy ostatni wyczyn z ich udziałem.

Otóż dziesięcioosobowa ekspedycja pod przewodnictwem Matthiasa Jeschke wjechała dwoma Unimogami U 5023 na wulkan Ojos de Salado w Chile. Zadaniem zespołu było zainstalowanie czterech radiostacji ratunkowych w różnych obozach na dużych wysokościach, które mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo zarówno alpinistów jak i naukowców.

Po tym, jak ekspedycja dotarła wspomnianymi pojazdami do obozu Amistad na wysokości 6100 m i zakończyła instalację ostatniej czwartej radiostacji, członkowie zespołu postanowił pójść krok dalej i pobić światowy rekord wysokości dla pojazdów kołowych.

Aby to osiągnąć wjechali jedną z dwóch ciężarówek Unimog U 5023 na zmierzoną wysokość, uwaga, 6694 m!

Ojos de Salado to najwyższy wulkan (drzemiący) na naszej planecie i wg różnych źródeł mierzy 6693/6694 m. Położony jest na Pustyni Atakama, która należy do najbardziej suchych miejsc na ziemi i wchodzi w skład Pacyficznego Pierścienia Ognia, czyli strefy częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych.

Specjalna technologia

Oczywiście, aby niemieckie pojazdy mogły wwieźć zespół z ekwipunkiem na tak ekstremalne wysokości, zostały wyposażone w specjalne opony, mocne wciągarki oraz specjalne nadwozia z technologią zmiennego środka ciężkości opracowane przez inżynierów z działu rozwoju, specjalistów oficjalnego wykonawcy zabudów AS Baugeräte Alfred Söder oraz Muzeum Unimoga.

W naszym kraju te „rekordowe” pojazdy są użytkowane głównie przez przedsiębiorstwa komunalne. U naszego zachodniego sąsiada można je ciągle stosunkowo często spotkać na polach. W ub. roku sprzedało się tam bowiem 375 Mercedesów Unimog w specyfikacji rolniczej, co pozwoliło tym maszynom na zajęcie 11. miejsca w statystyce sprzedaży ciągników.

Dostępne modele

Jeśli ktoś chciałby jednak sobie taki pojazd sprawić do gospodarstwa lub w celach usługowych, to Unimog dedykowany do rolnictwa jest, a jakże, w ofercie Mercedesa na nasz rynek. Dostępnych jest 8 modeli w wersjach krótkich i długich.

Wyposażone są w cztero- lub sześciocylindrowe silniki BlueEfficiency Power Euro VI o mocach maksymalnych 159 - 299 KM i maksymalnym momencie obrotowym 650 - 1200 Nm przy 1220 - 1600 obr/min. Standardowo montowana jest w pełni synchronizowana przekładnia nawrotna Mercedes-Benz z 8 biegami do jazdy w przód i 6 biegami wstecznymi wyposażona w tempomat. Prędkość maksymalna została zablokowana na poziomie 90 km/h.