Mescomp Spectra: pierwszy polski komputer w standardzie Isobus

Komputery w standardzie Isobus nie były dotąd specjalnością polskich firm. To się jednak zmienia za sprawą firmy Mescomp, która opracowała i już produkuje komputer Isobus do obsługi opryskiwaczy a to jeszcze nie koniec jej planów.

Prowadząc prace badawczo-rozwojowe, Mescomp zaprojektował i rozpoczął produkcję pierwszego polskiego komputera roboczego w standardzie Isobus. Sercem urządzenia jest wydajny 32-bitowy mikroprocesor, dzięki któremu komputer można dostosować do każdej konfiguracji opryskiwacza.

Ponadto zastosowane w urządzeniu złącza przemysłowe Harting oraz przewody w izolacji o podwyższonej odporności na przecięcie, oleje, rozpuszczalniki oraz promieniowanie UV mają przyczyniać się do wysokiej trwałości urządzenia.

Co warte podkreślenia, komputer Mescomp Spectra już w wersji podstawowej posiada wszystkie funkcje, do realizacji których w dotychczas stosowanych urządzeniach, wymagano zastosowania kilku komputerów roboczych na opryskiwaczu.

Z poziomu jednego ekranu możliwe m.in. automatyczne regulowanie dawki, prowadzenie dla 10 pól liczników dziennych i całkowitych, sterowanie 9 sekcjami cieczowymi i zaworem głównym, sterowanie automatycznym napełnianiem zbiornika, 9 funkcjami hydraulicznymi rozkładania belki, automatyczne prowadzenie belki (distance control) czy też sterowanie skrętną osią lub dyszlem.

Warta uwagi jest również prostota i intuicyjna obsługa, która jak informuje firma jest wynikiem współpracy programistów i rolników, którzy obserwują ich pracę a następnie projektują oprogramowanie tak by maksymalnie uprościć pracę.

Jak mów Maciej Meszner, właściciel firmy Mescomp, najnowsze rozwiązanie nie jest ostatnim krokiem jaki firma planuje wykonać. W niezbyt odległych planach jest dostosowanie komputera Mscomp Spectra również do innych maszyn takich jak np. rozsiewacze pracujące pod kontrolą GPS.

Rozwiązanie, które firma zaprezentowała na targach Polagra Premiery dedykowane jest przede wszystkim dla mniejszych producentów maszyn, którzy obecnie nie mają możliwości zastosowania standardu Isobus w swoich maszynach ze względu na zbyt małe zamówienia jakie są w stanie złożyć u dużych, zachodnich producentów tego typu rozwiązań.