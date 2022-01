Metal-Fach LionPower T935/6 – przyczepa uniwersalna

Oferta firmy Metal-Fach poszerzyła się ostatnimi czasy o zupełnie nowy model przyczepy skorupowej o oznaczeniu LionPower T935/6. Czym wyróżnia się jej konstrukcja?

W kraju pokutuje stwierdzenie, że jeśli coś jest do wszystkiego, to finalnie okazuje się, że jest do niczego. Zupełnie innego zdania jest Metal-Fach, który twierdzi że przyczepa skorupowa LionPower T935/6 to rozwiązanie uniwersalne.

Przyczepa uniwersalna, czyli jaka?

Zakup wyspecjalizowanej przyczepy najczęściej wiąże się z dużym wydatkiem, a w efekcie otrzymujemy produkt, który bardzo dobrze sprawdza się w wąskim zakresie prac. Całkiem inną filozofię prezentuje przyczepa skorupowa LionPower, która przy odpowiednim doposażeniu może być wykorzystywana niemal przez cały rok.

Przyczepa bardzo dobrze sprawdzi się m.in. przy transporcie materiałów objętościowych fot. mat. prasowe

Tym co charakterystyczne dla przyczepy skorupowej LionPower T935/6 jest jej wyładunek odbywający się za pomocą przesuwanej przedniej ściany. Elementy te są uruchamiane hydraulicznie za pomocą trzech siłowników, a jak podkreśla producent, zapotrzebowanie wydatku oleju to zaledwie 35 l/min.

Wśród zalet tego typu przyczep należy wspomnieć o możliwości rozładunku w niskich budynkach inwentarskich, o równomierności rozłożenia materiału podczas zsuwania na pryzmie, czy chociażby o bezpieczeństwie wyładunku na nierównym terenie.

Przyczepa i rozrzutnik w jednym

Przyczepa Metal-Fach Lion Power T935/6 może zostać doposażona w adapter rozrzucający, dzięki czemu może pełnić rolę rozrzutnika obornika.

Po zamontowaniu adaptera rozrzucającego, przyczepa może pełnić rolę rozrzutnika obornika fot. mat. prasowe

W tym wypadku producent zdecydował się na zamontowanie pionowego adaptera dwuwirnikowego o szerokości 2 m. Do adaptera montowana jest osłona tylna, która ogranicza wyrzut boczny, a także osłania jego ostrza gdy maszyna nie pracuje. Otwieranie osłon odbywa się za pomocą hydrauliki z kabiny ciągnika.

Przyczepa waży od 7 do 8,5 t w zależności od jej konfiguracji, a jej ładowność techniczna sięga 18 t, przy DMC na poziomie 21 t. Pojemność przyczepy wynosi 32 m3, a czas wyładunku trwa ok. 32 s.