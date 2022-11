Wydawać by się mogło, że przyczepa rolnicza jest na tyle prostą konstrukcją, iż nie można się w tym zakresie spodziewać fajerwerków. Metaltech jednak jest odmiennego zdania i właśnie wprowadza na rynek nową generację przyczep DHB ze ścianą boczną podnoszoną hydraulicznie.

Co jakiś czas na rynku przyczep rolniczych pojawiają się nietuzinkowe rozwiązania techniczne. Jedne z nich się przyjmują i upowszechniają w całej branży, inne z kolei zamierają z powodu braku zainteresowania klientów. Jak będzie w przypadku przyczepy DHB od firmy Metaltech?

Nietuzinkowy pomysł na przyczepę

Pierwsza rzecz, która nas zaciekawiła w kontekście przyczepy DHB to kwestia tego, na jaki rynek była ona początkowo kierowana.

- Na początku myśleliśmy o rynku niemieckim. Wizytując niemieckich rolników często widzieliśmy tego typu przyczepy na ich podwórkach. Z czasem jednak zaczęły pojawiać się także zamówienia od polskich rolników – wyjaśnia Andrzej Gałas, dyrektor działu handlowego w firmie Metaltech.

Przyczepa DHB wyróżnia się boczną ścianą otwieraną hydraulicznie fot. Metaltech Mirosławiec/YouTube

Stworzyć ciekawy produkt to jedno, ale upowszechnić go w świadomości klientów na tyle, by mogło to przełożyć się na wzrost sprzedaży to już zupełnie inna sprawa.

- Na ten moment zainteresowania tą przyczepą jest jeszcze niewielkie. Prezentujemy ją na każdych targach ogólnopolskich. Jednak przyzwyczajenie naszych rolników do klasycznych "burtówek" jest bardzo silne. Mówimy o tej przyczepie, że jest bardzo uniwersalna jeśli chodzi o rodzaj ładunku. Może przewozić oczywiście różnego rodzaju płody rolne ale też świetnie się spisuje przy załadunku i przewożeniu big bagów, palet i skrzyniopalet – podkreśla Andrzej Gałas.

Przyczepa DHB po zmianach

Po raz pierwszy przyczepa DHB została wprowadzona do oferty w 2018 r. Od tamtego czasu producent skrupulatnie zbierał informacje na jej temat od klientów, by teraz móc zaprezentować drugą jej generację, jeszcze bardziej funkcjonalną i lepiej dopasowaną do rolniczych potrzeb.

W kwestii wprowadzonych zmian względem poprzedniego modelu możemy wyróżnić dwie bardzo istotne modernizacje. Po pierwsze boczna burta unoszona hydraulicznie ma większy zakres otwierania. Dzięki temu zwiększa się przestrzeń do dokonania załadunku. Ma to szczególne znaczenie przy ładowaniu np. big bagów.

Z drugiej strony przyczepy znajdziemy klasycznie otwierane burty, co znacząco podnosi funkcjonalność przyczepy fot. Metaltech Mirosławiec/YouTube

Dodatkowo, druga burta boczna nie jest monolitem, jak to było w poprzednim modelu, a od teraz ma możliwość zarówno otwarcia, wysypu, jak i wywrotu.

Trzeba przyznać, iż obie modyfikacje mocno podnoszą użyteczność tej przyczepy. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy klienci przekonają się do takiego rozwiązania?

A co z ceną?

Obecnie przyczepa DHB oferowana jest jedynie w wariancie 14-tonowym. Możemy ją zamówić zarówno na klasycznym, dwuosiowym podwoziu, jak również na podwoziu typu tandem.

Za model DHB 14 w wersji podstawowej zapłacimy 122 650 zł netto. Jak zaznacza producent, przyczepa jest już dostępna do zamawiania.

A co Wy sądzicie o takiej przyczepie ze ścianą otwieraną hydraulicznie? Kupilibyście ją? Dajcie znać w komentarzach!