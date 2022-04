Nowa seria ciągników specjalistycznych Massey Fergusona o oznaczeniu 3 Speciality oferowana będzie w sześciu różnych wariantach dostosowanych do konkretnych warunków pracy.

Ciągniki serii MF 3 Speciality napędzane są najnowszej generacji czterocylindrowymi silnikami o pojemności 3,6 l oraz o mocy od 85 do 120 KM w ciągnikach z kabiną i do 105 KM w modelach z platformą i AL. Traktory spełniają normy czystości spalin Stage V m.in. dzięki zastosowaniu układu SCR oraz DOC.

Chcesz kupić używany ciągnik? Sprawdź ratę

Aż 6 wariantów do wyboru

Seria MF 3 Speciality obejmuje sześć wersji ciągników, w tym nowy model o mocy 120 KM, który jest dostępny we wszystkich wariantach z wyjątkiem MF 3GE i MF 3AL. W pełnym asortymencie klient ma do wyboru modele z kabiną lub platformą, z jedną z wielu przekładni, w tym nową 30F/15R Eco, a także może zdecydować się na dodatkową specyfikację Essential lub Efficient.

Czym zatem charakteryzują się poszczególne wersje ciągników?

MF 3VI – Vineyard — ciągnik do tradycyjnych, wąskich winnic. Dostępny w pięciu modelach o mocy od 75 KM to 120 KM, szerokości od 1,00 m oraz z kabiną w standardzie.

Nowa seria ciągników 3 Speciality oferowana jest w aż sześciu wariantach fot. mat. prasowe

MF 3SP – Specialised — ciągnik do winnic o bardziej otwartym układzie. Cechuje się nieco szerszym podwoziem i przestronniejszą kabiną. Dostępny w pięciu modelach o mocy od 75 KM to 120 KM, szerokości od 1,25 m oraz z kabiną w standardzie.

MF 3FR – Fruit — ciągnik do winnic o szerokich alejach i sadów owocowych. Bardziej zaawansowany model o szerszej osi przedniej i przestronniejszej kabinie. Dostępny w pięciu modelach o mocy od 75 KM to 120 KM, szerokości od 1,45 m oraz z kabiną lub platformą w standardzie.

MF 3WF – Wide Fruit — szerszy, stabilny ciągnik przeznaczony do sadów, winnic ulokowanych na stokach i prac przy żywym inwentarzu. Dostępny w pięciu modelach o mocy od 75 KM to 120 KM, szerokości od 1,70 m oraz z kabiną lub platformą w standardzie.

MF 3GE – Ground Effect model o konstrukcji niskoprofilowej do użytku pod drzewami, w tunelach foliowych oraz w winnicach pod zadaszeniem. Cechuje się szerszą osią przednią, a co za tym idzie większą stabilnością. Dostępny w czterech modelach o mocy od 75 KM to 105 KM, szerokości od 1,40 m oraz wyposażony w platformę obsługową.

MF 3AL – Alpine — uniwersalny, silny i stabilny ciągnik do pracy na zboczach i w trudnym terenie. Dostępny w czterech modelach o mocy od 75 do 105 KM, szerokości od 1,70 m oraz wyposażony w kabinę o konstrukcji o niskim profilu lub z płaską podłogą. Dzięki kabinie o wysokim standardzie model o szerokości 1,40 m pod względem cech i funkcji przypomina kompaktowy model MF 3AL.

– Szczególne wyzwania, przed którymi stają rolnicy, związane są z uprawami wysokiej wartości, często prowadzone na wąskim i trudnym terenie. Ciągniki serii MF 3 Speciality mają wiele cech i funkcji opracowanych specjalnie z myślą o spełnieniu konkretnych wymagań mogących dotyczyć każdej sytuacji. Zapewniają jednocześnie bardziej komfortowe i łatwiejsze użytkowanie — mówi Jérôme Aubrion, dyrektor marketingu z rejonu Europy i Bliskiego Wschodu.

Dwie wersje wyposażenia

Dzięki dwóm pakietom specyfikacji i wyposażeniu dodatkowemu klient może dostosować swój ciągnik serii MF 3 Speciality do własnych potrzeb, aby zwiększyć komfort jego obsługi oraz dostosować go do miejsc, w którym zbierane są owoce i wykonywane są inne prace.

Modele w podstawowej wersji Essential są wyposażone w przekładnię mechaniczną, układ hydrauliczny z dwiema pompami o wydatku 93 l/min oraz w mechaniczną regulację tylnego układu zawieszenia. Można do nich dodać dostępne elementy wyposażenia dodatkowego, takie jak elektroniczna regulacja tylnego układu zawieszenia (ELC) czy przełącznik PowerShuttle i przekładnia Speedshift.

Ciągniki serii 3 Speciality oferowane są w dwóch wersjach wyposażenia: Essential oraz Efficient fot. mat. prasowe

Modele w wersji Efficient są wyposażone w układ hydrauliczny z trzema pompami i o wydatku 120 l/min, elektroniczną regulację układu zawieszenia (ELC), przełącznik PowerShuttle i przekładnię Speedshift, a także wielofunkcyjny drążek sterowniczy i cztery zawory elektrohydrauliczne.

Wyposażenie dodatkowe obejmuje układ filtracji kabiny kat. 4, regulację przemieszczenia i wypoziomowania tylnego układu zawieszenia za pomocą drążka sterowniczego, przedni układ zawieszenia i oraz zespół WOM i ładowacza czołowego.

Większy wybór przekładni

Aby jeszcze bardziej zwiększyć sprawność i parametry użytkowe ciągnika, opracowano przekładnię Eco 30F/15R z pięcioma biegami w trzech zakresach, która umożliwia jazdę z prędkością do 40 km/h. Do zmiany biegów służy dźwignia umieszczona na konsoli z prawej strony.

Nowa opcja sprzęgła w hamulcu „brake-to-neutral” wybiera bieg jałowy i wysprzęgla przekładnię po naciśnięciu pedału hamulca. Jak zapewnia producent, jest ona szczególnie przydatna do pracy z ładowaczem — odciąża użytkownika, jednocześnie zwiększając sprawność i wygodę użytkowania.

Asortyment przekładni otwiera prosta i łatwa w obsłudze wersja 15F/15R z mechanicznym rewersem. Element dodatkowy w postaci rozdzielacza mechanicznego w modelu 30F/15R zwiększa przełożenia i zakres prędkości oraz umożliwia ich odpowiednie dostosowanie do wykonywanych prac i czynności.

Optymalne poziomy sterowania i komfortu zapewniają łatwe w obsłudze sterowana zaworami elektrohydraulicznymi przekładnia Speedshift, sprzęgło elektrohydrauliczne i przełącznik PowerShuttle. To ostatnie urządzenie ma dodatkowo funkcję Comfort Control, która służy do ustawiania czułości przełącznika, czyli jak szybko lub jak wolno ma on reagować.