MF wznawia produkcję traktorów we Francji

Gospodarka powoli budzi się ze "stanu hibernacji" - produkcję wznawiają kolejne zakłady. Wczoraj (27.04.2020) ponownie zaczyna działać fabryka ciągników Massey Ferguson (AGCO) w Beauvais we Francji.

Działalność produkcyjna w tym zakładzie została wstrzymana 17 marca. Zachowując wszelkie normy bezpieczeństwa w tym trudnym czasie, MF jednocześnie utrzymał obsługę dealerów i rolników. Aktywne udzielił się również w inicjatywach takich jak darowizny w postaci maseczek, rękawiczek, kombinezonów i osłon twarzy wydrukowanych w 3D.

Tam gdzie było to możliwe, praca była wykonywana zdalnie, ale np. magazyny dystrybucyjne jak w Ennery (Francja) stale działały. Tam zapewnione zostały wszelkie środki ochronne.

Oczywiście wszystko odbywa się z zachowaniem wszelkiej ostrożności, fot. MF

- Wznawiając produkcję w naszym zakładzie Beauvais dziś, czyli 27 kwietnia, nie będziemy narażać na szwank zdrowia naszych pracowników. Uruchomienie produkcji jest absolutnie niezbędne dla utrzymania całego łańcucha działalności, jednak należy je przeprowadzić w optymalnych i zrównoważonych warunkach. Właśnie dlatego wznowienie produkcji stało się możliwe, ponieważ byliśmy w stanie spełnić dwa krytyczne warunki – powiedział Thierry Lhotte, wiceprezes i dyrektor zarządzający Massey Ferguson na Europę i Bliski Wschód.

- Po pierwsze musimy być w stanie zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim naszym pracownikom poprzez wzmocnione środki zapobiegawcze określone przez zaangażowanie zespołów wewnętrznych, przedstawicieli związków zawodowych i naszych doradców medycznych. Środki te obejmują kontrolę temperatury ciała każdego pracownika, bezpieczną separację społeczną, dostępność masek i innego sprzętu ochronnego/wykrywającego, takiego jak osłony twarzy i żel dezynfekujący, inną organizację pracy, czyszczenie i dezynfekcję miejsca pracy, nie tylko w zakładach produkcyjnych, ale także w biurach. A z drugiej strony, aby dopilnować, że możemy podjąć zrównoważone wznowienie naszej działalności, musimy upewnić się, że wszyscy nasi dostawcy, stojąc przed tymi samymi wyzwaniami, będą w stanie zapewnić potrzebne części i komponenty, aby umożliwić produkcję bez nowych zakłóceń – dodał Lhotte.

Centra dystrybucyjne Massey Fergusona nie miały przestojów, fot. MF

Jednocześnie zapewnił, że zespoły ds. zakupów i gospodarki materiałowej pracują codziennie z pełną energią i dużym zaangażowaniem, aby planować ponowne ożywienie działalności firmy w koordynacji i ścisłym dostosowaniu względem produkcji oraz wszystkich dostawców.

- Jestem naprawdę dumny i pewny umiejętności, zaangażowania i kreatywności naszych zespołów, aby wyjść z tego kryzysu. Nasz duch zespołowy i przejrzysty dialog społeczny z naszymi związkami zawodowymi pracowników jest kluczowym atutem w celu zapewnienia elastycznego, bezpiecznego, stopniowego wznowienia naszych działań w Beauvais od dnia 27 kwietnia - podkreślił Lhotte.

- Nasi pracownicy AGCO dokładają wszelkich starań, aby wznowić produkcję maszyn, których potrzebują nasi dealerzy i klienci w krytycznych sezonach siewu i zbiorów -

Powiedział Torsten Dehner, starszy wiceprezes i dyrektor generalny AGCO na rejon Europy i Bliskiego Wschodu.

- Zespół Beauvais wykonał ogromny kawał roboty zapewniając odpowiednie warunki zdrowotne i warunki bezpieczeństwa, ale także solidne, pewne, niezawodne i zrównoważone dostawy komponentów od naszych dostawców. Doceniamy ich ciężkie wysiłki i współpracę, aby pomóc rolnikom karmić świat – podsumował Dehner.

Fabryka w Beauvais we Francji to miejsce pracy około 2300 osób. Są tam produkowane traktory o mocach od 95 do 400 KM.