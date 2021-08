Miasto, trawniki i ciekawe ciągniki. Ursus C-360 3P, 4512 oraz Iseki

Do obsługi dużych terenów zieleni miejskiej używane są również popularne ciągniki rolnicze. Nam udało się jednak trafić na te ciekawsze egzemplarze.

Miasta polskie, to obok postępującej „betonozy” wciąż duże połacie trawników i parków. Na terenie jednej z promenad miejskich udało nam się spotkać interesujące maszyny pracujące przy zbiorze ściętej trawy.

Ursus C-360 3P i IFA Robur

Intrygujący Ursus C-360 3P z ładowaczem czołowym Hydrometal AT5 ładował lekko podsuszoną trawę na dwie „Autosanki”. Ciągnik ciekawy, ale nie ze względu na nieoryginalną maskę tylko na trzycylindrowy silnik Perkins sparowany z przednią osią napędową.

Takich zestawień się prawie nie spotyka. Użytkownik „sześćdziesiątki” poinformował nas, że przedni most pochodzi od wschodnioniemieckiego (DDR) Robura, ale został lekko przerobiony. Oryginalne bowiem półośki o średnicy 35 mm pod wpływem obciążenia (tym bardziej przy ładowaczu) ukręcały się regularnie więc zostały zastąpione elementami o średnicy 45 mm. Od tego momentu wszystko „hula” bezproblemowo.

Japończyk Iseki

Drugim ciekawym traktorem, a dokładnie traktorkiem pracującym na terenach opisywanej promenady był japoński ciągniczek Iseki o mocy około 15 KM. Sprowadzony z Japonii i sprzedany przez wg użytkowników nieuczciwego handlarza z województwa łódzkiego, dzielnie walczył z jednoosiową przyczepką firmy Sanko.

Co do samego Iseki, to mimo iż mały, wyposażony został w ciekawe opcje. Jedną z nich był siłownik hydrauliczny zamiast wieszaka prawego ciegła, dzięki czemu można sterować poziomowaniem zawieszonych z tyłu maszyn. Rozwiązanie takie sprawdzi się np. w nożycach docinających drzewka w sadach.

Jak mówili operatorzy małego „Japończyka” maszyna stała długi okres nieużywana (co widać na zdjęciach m.in. po spękanych oponach i wyblakłych elementach „karoserii"), ale jak przyszła pora na działanie odpaliła bez problemu.

Mały Iseki jest częścią parku maszynowego spółki Ekspress FM, mającej w składzie około 17-18 japońskich ciągników również marek Yanmar i Kubota Saturn, która obsługuje głównie tereny częstochowskiego oddziału elektrociepłowni Tauron.

A ostatni ciągnik, czyli niewykorzystaną szansę fabryki Ursus możecie obejrzeć w galerii, do której obejrzenia zapraszamy.