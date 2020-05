Michelin AxioBib 2 - nowe rozmiary opon w technloogii Ultraflex

Do palety opon rolniczych Michelin AxioBib 2 dołączają nowe rozmiary. Zastosowana w ogumieniu technologia Ultraflex - przy ciśnieniu nie przekraczającym 2 barów - umożliwia uzyskanie takiej samej nośności jak w oponach tradycyjnych.

Michelin wprowadził na rynek dwa nowe rozmiary opony AxioBib 2:– VF 710/60 R34 173D/169E TL oraz VF 900/60 R42 189D/185E TL.

Co ciekawe, opona Michelin AxioBib 2 650/65 R42 jest nie tylko kompatybilna z rozmiarami obręczy zalecanymi przez ETRTO (Europejską Organizację Techniczną ds. Opon i Obręczy), ale posiada również oznaczenie NRO (Narrow Rim Option), które wskazuje, że oponę można montować na obręczach węższych niż normalnie dozwolonych normami ETRTO dla opon IF i VF. W efekcie pozwala to na stosowanie nowych opon na ciągnikach starego typu.

Opony Michelin w tym rozmiarze można by montować standardowo na obręczach o szerokości 23 cale, ale dzięki oznaczeniu NRO można je również montować na obręczach 20 i 21 cali. W każdym przypadku Michelin rekomenduje sprawdzenie szczegółów montażu z katalogiem lub przedstawicielem marki.

Dla tych, którzy mają zainstalowany w swoich maszynach system centralnej regulacji ciśnienia dobrą wiadomością jest to, że mogą korzystać z opon w pełnym zakresie ciśnień, zyskując wydajność niezależnie od warunków na drodze i w polu. Gama Michelin AxioBib 2 jest kolejną oponą w grupie Michelin, którą można stosować nawet z ciśnieniem 0,6 bara.

Opony Michelin AxioBib 2 zostały zaprojektowane do stosowania w pracach, gdzie niezbędny jest duży uciąg i wysoka trakcja, czyli takich jak na przykład orka, transport płodów rolnych, rozrzucanie obornika czy praca z różnego typu agregatami. We wszystkich tych przypadkach wymagane są ciągniki z silnikami o wysokim momencie obrotowym.

Obecnie paleta rozmiarów opon Michelin AxioBib przedstawia się w następujący sposób:

