Wymiana oleju to jedna z podstawowych czynności serwisowych wykonywanych w ciągnikach i innych maszynach rolniczych. Okazuje się jednak, iż sama wymiana oleju często jest niewystarczająca. Dlaczego?

Proces mikrofiltracji oczyszcza nie tylko olej, ale także całe, coraz częściej mocno rozbudowane układy hydrauliczne. To z kolei prowadzi do wydłużenia żywotności całego układu, jak i samego oleju.

Mikrofiltracja oleju – dlaczego warto?

Jak wygląda zainteresowanie tego typu usługami w przypadku rolników?

- Rolnicy są coraz naszymi coraz częstszymi klientami, bowiem ich park maszynowy nieustannie się rozwija, a poprawie ulega także ich świadomość w kwestii czystości używanego oleju. Warto też nadmienić, że w tych maszynach znajdują się coraz bardziej rozbudowane układy hydrauliczne – zaznacza Artur Zawisz, właściciel firmy Ad Moto, świadczącej usługi w zakresie filtrowania olejów, wynajmu oraz sprzedaży tego typu urządzeń

Jeśli chodzi o rolnicze wykorzystanie, to zdecydowanie najczęściej filtrację przeprowadza się w kontekście oleju przekładniowego, hydraulicznego, ale także w przypadku zbiorników paliwa.

Sama wymiana oleju nie wystarczy?

Zasadnym wydaje się zatem pytanie, dlaczego w takim razie sama wymiana oleju może okazać się niewystarczająca?

- Przede wszystkim dlatego, że układy te są coraz bardziej rozbudowane, a zbiorniki oleju są naprawdę niewielkie, a wiadomo, że wymiana dotyczy głównie oleju znajdującego się w zbiorniku. Ostatnio pracowaliśmy przy opryskiwaczy, którego zbiornik na olej hydrauliczny miał pojemność 20 l, zaś pojemność całego układu wynosiła aż 120 l – dodaje Zawisz.

Mikrofiltracja olejów to szansa na zapobiegnięcie poważniejszych awarii układów hydraulicznych fot. Facebook/Ad Moto

Skąd bierze się woda, czy też inne zanieczyszczenia w oleju?

- Głównymi winowajcami w tym wypadku są uszkodzone uszczelki. Zdarzają się także przypadku, gdy klienci omyłkowo do zbiornika oleju wlali płyn chłodniczy, czy nawet Adblue. W takich sytuacjach nasze urządzenia również dają radę – zapewnia Artur Zawisz, właściciel firmy Ad Moto.

Kiedy przeprowadzić mikrofiltrację oleju?

Czy są jakieś sytuacje, w których szczególnie powinniśmy rozważyć przeprowadzenie filtracji chociażby układu hydraulicznego?

- Generalnie wskazuję tutaj trzy sytuacje. Po pierwsze, zakup maszyny używanej, gdzie nie wiemy jaki olej stosował poprzedni właściciel oraz jaką uwagę przywiązywał do dbania o ten układ. Często zdarza się, że maszyna miała już więcej niż jednego właściciela, przez co możemy mieć do czynienia z mieszaniną olejów o różnych lepkościach, czy o różnej mieszalności. Drugą sytuacją jest remont układu hydraulicznego, wtedy taką filtrację uważamy za konieczną do przeprowadzenia, bowiem znajdujące się wówczas w układzie opiłki metalu nawet przy wymianie oleju bardzo szybko mogą doprowadzić do awarii kolejnych komponentów najczęściej jest to uszkodzenie świeżo wymienionej pompy hydraulicznej, szczególnie w przypadku pomp wielotłoczkowych – wyjaśnia Zawisz.

Trzecią sytuacją opisywaną przez naszego rozmówcę jest normalna prewencja, a więc wykonanie filtracji, w sytuacji gdy cały układ hydrauliczny, czy przekładniowy działają prawidłowo. Jego zdaniem możemy być wówczas pewni, iż wykonanie mikrofiltracji oleju spowoduje, iż żywotność całego układu się wydłuży.

Olej hydrauliczny przed procesem filtracji, w trakcie procesu oraz po jego zakończeniu fot. Facebook/Ad Moto

- Jako ciekawostkę mogę wspomnieć, iż niektórzy klienci stosują także filtrację olejów silnikowych – wówczas możemy usunąć z niego m.in. sadzę, wodę i różne metale, mogące doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia silnika. To wszystko z pewnością wpłynie na wydłużenie żywotności całej jednostki – tłumaczy Artur Zawisz, właściciel firmy Ad Moto.

Sama maszyna jest zdaniem przedstawiciela Ad Moto bardzo prosta w użytku i bez problemu z jej obsługą poradzi sobie każdy klient. Urządzenie jest podpinane do układu np. hydraulicznego przy użyciu dwóch przewodów i za pomocą własnej pompki przepuszcza cały olej przez system filtrujący.

Filtracja oleju – ile to kosztuje?

Na rynku znajdziemy firmy zarówno świadczące usługi wynajmu urządzeń filtrujących, jak również oferujące sprzedaż takich agregatów.

- Wynajem klasycznego agregatu dwufiltrowego to koszt 1,5 tys. zł netto na tydzień. Według naszej wiedzy, w tym czasie urządzenie oczyści 3 przeciętne 80-litrowe układy hydrauliczne spotykane w nowszych ciągnikach. Większe układy, o pojemności 200-40 l zalecamy by czyścić przez cały tydzień – wyjaśnia Zawisz.

Niektórzy klienci stosują także mikrofiltrację oleju silnikowego fot. Tomasz Kuchta

Transport urządzenia odbywa się przy wykorzystaniu kuriera i taka przesyłka będzie kosztowała klienta ok. 100-200 zł.

Jeśli dysponujemy bardziej rozbudowanym parkiem maszynowym, możemy także zdecydować się na zakup tego typu agregatu.

- Najbardziej popularne urządzenie w naszej ofercie kosztuje 9,9 tys. zł netto – podsumowuje Artur Zawisz, właściciel firmy Ad Moto.

Pamiętać należy jednak, iż usługa ta nie może być stosowana zamiennie do wymiany oleju, choć jak twierdzi nasz rozmówca, pozwala na wydłużenie żywotności oleju.

A co na temat mikrofiltracji olejów uważają eksperci branżowi? O tym napiszemy w drugiej części tego artykułu.