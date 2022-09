Pöttinger osiągnął największy wzrost w całej ponad 150-letniej historii firmy. Nowy rekord obrotów w roku finansowym 2021/22 wyniósł 25 proc. osiągając tym samym kwotę 101 mln euro.

Austriacka, rodzinna firma Pöttinger osiągnęła nowy rekord obrotów w roku finansowym 2021/22. W kolejnym trudnym roku obrotowym (od 1 sierpnia 2021 do 31 lipca 2022) firma zwiększyła swoje obroty o 25 proc., do 506 mln euro. To oznacza wzrost o niebywałą kwotę 101 mln euro. To jest największy wzrost w całej ponad 150-letniej historii firmy.

Proces regionalizacji się opłaca

Wzrost sprzedaży w tych nadzwyczajnie ciężkich warunkach zewnętrznych był możliwy dzięki współgraniu wielu czynników: kultury współpracy sprzyjającej innowacji i produktywnej pracy wśród pracowników fabryki i w relacjach z działami dystrybucji w wewnątrz i na zewnątrz kraju, duże lub nowe maszyny (np. maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw) i innowacyjne rozwiązania z zakresu cyfryzacji w technice rolniczej.

Na czas zostały również podjęte działania zapewniające zwiększenie możliwości produkcyjnych i optymalizacji procesów. Inwestycje w regionie i wartości dodane związane z funkcjonowaniem firmy to słowa -klucz.

Pöttinger nic nie robi połowicznie, jednakże połowa miliarda obrotu bardzo cieszy 2.017 pracowników firmy na całym świecie. Kwota eksportu wynosząca 91 procent od wielu lat pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie. fot. mat. prasowe

Firmie udało się dzięki partnerskiej współpracy z dostawcami i koncentracji zakupów w obszarze europejskim, złagodzić skutki przerwanych łańcuchów dostaw. Głównym czynnikiem tego sukcesu był oczywiście utrzymujący się wysoki popyt gospodarstw rolnych na nowoczesne rozwiązania w technice rolniczej. ,,Wszyscy potrzebujemy rolnictwa", to motto od dziesięcioleci przyświeca firmie Pöttinger w budowaniu świadomości wśród społeczeństwa o ważnej roli rolnictwa i ludzi, którzy za nim stoją.

Refleksja, że bezpieczeństwo żywnościowe nie jest oczywistością będzie coraz powszechniejsza. Za tym musi pojawić się świadomość, że istnieją gospodarstwa, które gwarantują zaopatrzenie w wysokiej jakości produkty żywnościowe. Pöttinger wspiera je dostarczając maszyny i usługi, które ułatwiają pracę w rolnictwie oraz zapewniają zrównoważone i ekonomiczne gospodarowanie.

Flexcere V składane kultywatory pielące firmy Pöttinger. fot. mat. prasowe

Satysfakcjonujące wyniki

W obrocie maszynami znowu najlepsze wyniki uzyskały maszyny do zbioru zielonek, które stanowią 67 proc. tego obrotu. W segmencie przyczep samozbierających, gdzie Pöttinger od wielu lat jest światowym liderem rynku, nowy model Jumbo nie tylko przyczynił się do ogromnego wzrostu obrotów o prawie 13 procent, ale również został wyróżniony nagrodą Farm Machine 2022.

Udział maszyn do uprawy gleby w ogólnej sprzedaży maszyn wynosi 33 proc. Obrót ten tworzą inteligentne maszyny uprawowe i siewniki, jak również nowy segment maszyn do mechanicznej pielęgnacji upraw z nowo wprowadzonymi na rynek produktami Flexcare i Rotocare.

Firma odnotowała również pozytywny rozwój w sprzedaży oryginalnych części zamiennych. Wzrost o okrągłe 12 proc. wynika przede wszystkim z efektywności pracy centrum logistycznego, działu serwisu i wieloletniej dostępności części zamiennych i roboczych do starszych modeli maszyn.

Zakorzeniony w Austrii - zadomowiony w świecie

Pełna sukcesów historia Pöttingera rozpoczęła się ponad 150 lat temu w austriackim Grieskirchen. Firma pozostała wierna swoim korzeniom i austriackiemu rolnictwu. Rodzime gospodarstwa rolne bardzo to doceniają. W minionym roku obrotowym 2021/22 - mimo bardzo wysokiego udziału w rynku - udało się tu jeszcze zwiększyć sprzedaż. W całym obrocie firmy zajmuje ona 9 proc., co pozwala Austrii pozostać w gronie największych rynków zbytu i nadal zajmować trzecie miejsce w statystykach ogólnych.

Miniony rok zapisał się również bardzo pozytywnym rozwojem obrotów na rynkach zagranicznych. Ze względu na pandemię i wojnę w Ukrainie oczywiście z różnym przebiegiem: kwota eksportu wyniosła 91 proc. Blisko 60 proc. całego obrotu wypracowały Niemcy, Francja, Austria, Polska, USA i Szwajcaria.

Największymi rynkami zbytu w odniesieniu do obrotu całkowitego są Niemcy z blisko 18 proc. i Francja z prawie 15 proc. Obydwa rynki odnotowały w minionym czasie kolejny wzrost sprzedaży. Kolejnymi rynkami z ponadprzeciętnymi wzrostami obrotów są kraje Ameryki Północnej: USA (75 proc.) i Kanada (29 proc.), a także Australia (34 proc.). W niektórych krajach europejskich, jak Belgia (52 proc.), Polska (36 proc.), czy kraje skandynawskie: Szwecja i Dania (każdy kraj po blisko 35 proc. wzrostu) również odnotowano mocny wzrost popytu.

Istotny wkład w intensywny rozwój rynków zagranicznych miało 17 centrów dystrybucji zlokalizowanych na całym świecie i pięć zakładów produkcyjnych w Europie. Łącznie w minionym roku obrotowym zatrudnionych było 2017 osób z 36 różnych krajów całego świata. Dla porównaniu rok wcześniej firma zatrudniała 1929 osób. To pokazuje również międzynarodowy kierunek rozwoju firmy i zrozumienie nie tylko dla kultury, ale również dla potrzeb i oczekiwań w stosunku do sprzętu rolniczego w każdym z krajów.

Siła Pöttingera

To przede wszystkim ludzie, którzy żyją legendarnym duchem Pöttingera, którzy optymalizują procesy i dają z siebie w kraju i zagranicą wszystko, co najlepsze. Są przy tym wspierani przez odpowiednie inwestycje: w austriackiej centrali, jak również w fabryce siewników w Bernburgu lub w Centrum Kompetencji w zakresie budowy maszyn do uprawy gleby w czeskich Vodnanach, stale przeprowadzane są inwestycje w automatyzację i nowoczesne rozwiązania techniczne.

Drugi etap budowy nowej fabryki w St. Georgen, niedaleko centrali w Grieskirchen, gdzie produkowane są prasy i zgrabiarki, jest w trakcie realizacji. Otwarcie nowej hali lakierniczej jest przewidziane na styczeń 2023 r. Również w fabryka w Dolnej Austrii, w Stoizendorf, skąd od sierpnia 2021 r. dostarczane są maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw, w związku z sukcesem w sprzedaży została rozbudowana o powierzchnię 1.500 m2.

Centrum Technologii i Innowacji TIZ III, gdzie Pöttinger testuje swoje maszyny w najcięższych warunkach użytkowania, jest w końcowej fazie budowy i zostanie otwarte w grudniu 2022 r. W Niemczech Północnych, w Hörstel firma zainwestowała w nowe miejsce dystrybucji i serwisowej obsługi klienta. Odpowiednio do czasów, temat zrównoważonych inwestycji oraz ochrony zasobów naturalnych stanowił fundament każdej z tych inwestycji.

Zarząd firmy PÖTTINGER Od lewej: Wolfgang Moser, Gregor Dietachmayr, Jörg Lechner, Herbert Wagner, dr. Markus Baldinger. fot. mat. prasowe

Stawić czoło wyzwaniom

Rok obrotowy 2021/22 przyniósł Pöttingerowi, mimo trudnych warunków wokół, znaczny wzrost obrotów.

− Na koniec wynik znacznie przerósł nasze oczekiwania. Wymagający i wyczerpujący rok, z nieprzewidywalnymi efektami jest już za nami, kolejny już nadchodzi − Komentuje Gregor Dietachmayr, przewodniczący zarządu, zakończony z sukcesem rok obrotowy i dodaje:

− Elastyczność, intensywna praca, ponadprzeciętne zaangażowanie całego zespołu Pöttinger i konsekwentna realizacja wspólnych celów przyniosły owoce.

Bazę pod dalszy, pomyślny rozwój firmy będą stanowiły innowacje, cyfryzacja i uwzględnianie wymogów rynku, jak ekonomiczny zbiór , niezawodne maszyny, wysoki komfort, ochrona zasobów naturalnych, itd.

Wysokie ceny rynkowe produktów rolnych Pöttinger widzi jako szansę, jednakże po drugiej stronie jako wyzwanie traktuje wysokie ceny za energię. Ich wpływ na gospodarkę będzie również znaczny w przyszłym roku. Duży sukces minionego roku finansowego tworzy jednak solidną podstawę pod dalszy rozwój w przyszłości.

− Patrząc na nadchodzący rok zakładamy, że presja spowodowana napiętą sytuacją związaną z dostawami nadal się utrzyma. Razem z naszym zaangażowanym zespołem będziemy robić wszystko, żeby utrzymać łańcuchy dostaw wysokiej jakości żywności od rolników do konsumentów − mówi z przekonaniem Gregor Dietachmayr, bo ,,Wszyscy potrzebujemy rolnictwa!".