Sprzęt firmy CAEB jest reklamowany jako maszyny do niewielkich pól rozsianych gdzieś wysoko w pasmach górskich. Z pewnością w takich warunkach sprawdzą się idealnie, ale tego rodzaju małe prasy belujące mogą pomóc także w niewielkich gospodarstwach mających na stanie zaledwie kilka sztuk bydła i niezbyt mocne traktory.

Z pewnością rynek w Polsce na taki sprzęt nie jest duży. Pól wysoko w górach mamy niewiele, zaś z roku na rok gospodarstw, które utrzymują niewielkie stada składające się z kilku sztuk bydła, zmniejsza się.

Mimo to warto pamiętać o prasie CAEB MP 550 TPL, bo to po prostu ciekawy sprzęt, który idealnie pasuje do ciągników takich jak Ursus C-330, Władimirec T-25 czy japońskich i hinduskich ciągników o mocach ok. 20-30 KM.

Prasa górska

Przede wszystkim prasa CAEB powstała z myślą o pracy w górach, na zboczach i niewielkich areałach. Dlatego przez producenta, a co za tym idzie także przez polskiego przedstawiciela firmy, jest nazywana prasą górską.

Konstrukcja maszyny pozwala na pracę zarówno w pozycji tylnej jak i przesuniętej na bok, co jest jej bezsprzeczną zaletą umożliwiającą w szczególności pracę z małymi ciągnikami górskimi o nisko położonym środku ciężkości, które nie powinny jechać nad pokosem.

W filmach reklamowych zazwyczaj wykorzystywane są ciągniki izodiametryczne marki BCS, ale doskonale do tego nadają się także maszyny takie jak Antonio Carraro, Ferrari czy Pasquali. Jazda z maszyną umieszczoną z boku pomaga w uniknięciu niedogodności związanej z nawijaniem się siana na ruchome elementy ciągnika.

Oczywiście maszynę można także zagregować z ciągnikiem jednoosiowym (wówczas maszyna firmy CAEB ma oznaczenie 550). W tym wypadku w filmach reklamowych także bardzo często wykorzystuje się urządzenia włoskiej firmy BCS.

Bela o wadze 20 kg

Prasa ma komorę prasującą typu stałego z rolkami wykonanymi ze stopu aluminium. Pozwala to formować bele siana z miękkim środkiem. Wiązanie wykonane jest za pomocą siatki odpornej na promieniowanie ultrafioletowe. Warto wspomnieć, że wszystkie elementy sterowania są umieszczone przy operatorze ciągnika, zaś sygnał dźwiękowy informuje kierowcę o zakończeniu formowania beli. Otwarcie lub zamknięcie komory prasowania wykonywane jest za pomocą zespołu hydraulicznego sterowanego z pozycji kierowcy.

Bela siana w warunkach maksymalnego sprasowania ma ciężar około 20 - 25 kg i jest wykonywana w czasie około 40 sekund, co daje w ciągu 1 godziny ciągłej pracy wydajność około 50-60 bel (15 kwintali sprasowanego siana). Podobna wydajność jest dla sianokiszonki, ale waga pojedynczej beli jest większa bo około 35-40 kg.

Pierwsze małe prasy zwijające serii MountianPress 550 zostały zaprezentowane w 1989 r. Były to pierwsze i przez długi czas jedyne małe prasy zwijające dla ciągników jednoosiowych na rynku. Wersja 550 TPL, czyli ciągnięta bocznie przez ciągniki czterokołowe została wprowadzona do produkcji w 1995 r.

Ile kosztują małe prasy belujące?

Z pewnością jesteście ciekawi niektórych danych maszyny. Mini prasa w wersji 550 TPL waży 298 kg i ma szerokość od 123 do 175 cm, zaś szerokość podbieracza wynosi 70 cm. Zapotrzebowanie mocy w tym wypadku wynosi 19 KM, wersja dla ciągników jednoosiowych i kosiarek zadowoli się mocą ok. 9 KM.

Wersja MP 550 e-TML wyposażona jest we własny silnik elektryczny 5 kW 48 V montowany na ramie, dzięki któremu wykonywane są wszystkie zadania elektrohydrauliczne (takie jak włączanie, owijanie, otwieranie i zamykanie komory ciśnieniowej, wyłączanie) i są one uruchamiane z siedzenia kierowcy za pomocą przycisku na pulpicie sterowniczym. Wersja e-TML jest przeznaczona dla ciągników elektrycznych i została wyróżniona podczas targów EIMA 2022.

Od 2018 r. firma CAEB posiada w ofercie model MountiainPress 550 TML, czyli małogabarytową prasę rolującą z bocznym ciągnięciem za pomocą dowolnego pojazdu, nawet nie wyposażonego w WOM. Urządzenie może być podłączone do wszelkiego rodzaju pojazdów, takich jak quady, małe koparki, pojazdy gąsienicowe, samochody golfowe itp.

W Polsce sprzęty firmy CAEB są dostępne w Zakładzie Techniki Komunalnej i Rolniczej Agro-Partner z Głogoczowa w pow. myślenickim. Cena detaliczna modelu MP 550 TPL z wałkiem WOM wynosi 54 tys. zł netto, a z dodatkowymi nagarniaczami gwiazdowymi 55,2 tys. zł. Okres oczekiwania wynosi 4 – 8 tygodni (w sierpniu może się wydłużyć ze względu na okres urlopowy we Włoszech).

Nie tylko CAEB i nie tylko Włochy

Firma CAEB nie jest jedyną firmą, która oferuje tego rodzaju maszyny na rynku. W ofercie tego samego dealera jest także sprzęt firmy Abbriata i model M50 Miniroto.

Inni producenci na światowym rynku to np. Wolagri i model R500 albo Bargam z modelem RRX-60S (oba również z Włoch), japoński Yanmar i ich maszyna YMRB32, Hofman MB70 z rynku niemieckiego. Małą prasę belującą ma swojej ofercie także polska firma Polexim, ale ich model MB700 jest produkowany poza granicami naszego kraju. Wersja dla mocniejszych ciągników MB700 Pro to produkcja firmy Solis.