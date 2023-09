Być może nie jest najładniejsza, na pewno jest prosta konstrukcyjnie i od podstaw wykonana przez jednego człowieka z woj. lubuskiego. Przy okazji znakomicie działa i ma wiernych fanów. Twórca robi je hobbistycznie, ale przez ok. 13 lat zbudował już 70 szt., co jest liczbą robiącą wrażenie.

Niewielki pojazd powstał z potrzeby chwili. Ojciec młodego konstruktora chciał dorobić jakiś pług do swojego auta, by uporać się z zalegającym śniegiem. Syn, Damian Konefon, stwierdził, że szkoda na to samochodu i zbudował mały traktorek do odśnieżania. Twórca jest mechanikiem i miłośnikiem mechanizacji – chciał zbudować pojazd prosty, łatwy w naprawie i obsłudze. I to się udało.

13 lat tradycji

Pierwszy pojazd powstał w 2011 r. i konstrukcyjnie był „prosty jak budowa cepa” – jak określił go sam konstruktor. W ładowarce oznaczonej jako Damian K 4x4 pod bardzo prostą tylną maską schowano silnik wysokoprężny 1,6 l pochodzący z Volkswagena Golfa II. Mosty zastosowano z używanego Forda Transita. Wszelkie inne akcesoria to także elementy z samochodów osobowych i dostawczych znalezione na szrocie. Miniładowarka Damiana Konefona to czysta mechanika, która nie powinna sprawić problemów żadnemu użytkownikowi.

Polska maszyna może jechać z maksymalną prędkością 10 km/h i ma napęd na cztery koła (bez blokady). Jeśli chodzi o wysokość podnoszenia to wynosi ona 2,4 m, a maksymalny udźwig to 500 kg. Całkiem nieźle.

70 sztuk jeżdżących i pracujących w Polsce to dowód na to, że konstrukcja się sprawdza, fot. Damian Konefon

Szerokość pojazdu wynosi 90 cm, po odwróceniu kół 115 cm, a z bliźniakami 125 cm. Promień skrętu wynosi 2 m.

90 proc. użytkowników maszyny Damiana Konefona to rolnicy

Pierwsza miniładowarka pojechała do Białegostoku do obsługi składu węgla. Wówczas Damian Konefon postanowił zbudować więcej tych maszyn. Do tej pory, przez 13 lat, powstało ich ok. 70 sztuk.

- Ok. 90 proc. klientów to rolnicy, którzy używają moich ładowarek w swoich gospodarstwach. Zazwyczaj są to małe gospodarstwa, których nie stać na drogie i skomplikowane maszyny – powiedział nam Damian Konefon, twórca maszyny.

Miniładowarka Damiana Konefona podczas budowy, fot. Damian Konefon

Przez lata konstrukcja maszyny nie wiele się zmieniła. Głównie chodzi o prostotę konstrukcji. Oczywiście można ładowarkę skomplikować, ale wówczas nie będzie tak prosta w serwisie, a i cena pójdzie w górę.

Do napędu nadal są używane wolnossące silniki wysokoprężne ze starych Volkswagenów. Głównie o pojemnościach 1,6 l oraz 1,9 l. Są pozyskiwane z używanych aut, które ze względu na słaby stan blacharki nadają się na złom. Podobnie jest mostami, które nadal pochodzą z Forda Transita.

Promień skrętu wynosi 2 m, fot. Damian Konefon

W ciągu kilkunastu lat zaszły tylko niewielkie zmiany. Do układu kierowniczego został zamontowany Orbitrol, zaś sterowanie hydrauliką przeszło spod kierownicy pod prawą rękę operatora.

Polska ładowarka Damian K 4x4, fot. Damian Konefon

Maszyna Damiana Konefona nie jest jedynym tego rodzaju pojazdem budowanym w Polsce. Istnieje co najmniej kilka podobnych maszyn. Jednym z przykładów jest ładowarka Komech zbudowana przez Tomasza Kowalczyka. Sprzęt z napędem hydrostatycznym, silnikiem 1,9l TDi Volkswagena wygląda naprawdę na dopracowany projekt. Innym przykładem jest maszyna skonstruowana przez Bernarda Fiebicha z woj. opolskiego, którego pojazd także wykorzystuje hydrostat oraz w tym wypadku silnik Yanmara.

A jak Wam podoba się współczesny polski sprzęt?