Minister Ciecióra o nowej WPR i ciekawych maszynach na targach Polagra Premiery

Wiceminister Krzysztof Ciecióra na targach Polagra, fot.kh

Pierwszy dzień targów Polagra Premiery 2023 (piątek 13 stycznia) był dniem wręczenia medali MTP, w którym brał udział wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra. Podczas wizyty na targach zapytaliśmy go o to, czy będą środki na zakup sprzętu i co ministra zainteresowało na targach.

Jak zaznaczył Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kolejne lata będą należały do rolników, choć obecnie borykamy się z różnymi problemami, takimi jak: zboże z Ukrainy, inflacja i "drożyzna". Nowa WPR nadzieją dla rolników? Ministerstwo pracuje nad tym jak wspomóc rolników. Wchodzi nowa Wspólna Polityka Rolnicza, która wiąże się z nowymi propozycjami i schematami. Ministerstwo pracuje nad takimi zmianami, które będą korzystne dla rolników. W oparciu na pieniądzach z WPR rolnicy mają mieć możliwość dostosowania swoich gospodarstw do okoliczności i wyzwań jakie się pojawiają. Czytaj więcej Trwają targi Polagra Premiery 2023 (Galeria zdjęć) Jeśli chodzi o wsparcie inwestycji w gospodarstwach, minister powiedział m.in. o zwiększeniu wsparcia dla młodych rolników do wymiany sprzętu i dostosowywania rolnictwa do wymogów XXI w. Podczas naszej rozmowy z ministrem, był on na początku zwiedzania ekspozycji. Zapytany o najciekawsze maszyny, Krzysztof Ciecióra szczególną zwrócił uwagę na autonomicznego robota do zwalczania chwastów, który rozpoznaje chwasty za pomocą specjalnego systemu wizyjnego, a następnie niszczy je nie w sposób mechaniczny czy chemiczny, ale z pomocą lasera. Czytaj więcej Konferencja Kierunek Innowacja już 15 lutego w Gniewie. Trwa rejestracja!

