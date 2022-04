Zobacz galerię

Najrówniej, najdokładniej, na odpowiednią głębokość – to liczyło się najbardziej. Piotr Budziński z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu wygrał wczorajszy II Ogólnopolski Konkurs Orki Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW.

W środę 27 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie odbył się II Ogólnopolski Konkurs Orki Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW. Do rywalizacji przystąpiło 28 szkół.

Przedstawiciel organizatora, Igor Gulczyński, powiedział, że liczba szkół prowadzona pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stale rośnie. W tej chwili jest ich ponad 60, a w przyszłości z pewnością będzie ich jeszcze więcej. Wówczas do ogólnopolskiego finału trzeba będzie robić eliminacje w makroregionach lub województwach. W dzisiejszych warunkach wystarczy jednak jeden ogólnopolski konkurs, podczas którego wyłoniony zostanie zwycięzca.

Każdy orze na swoim

Przed imprezą wylosowano pola. Każda drużyna otrzymała swój kawałek ziemi. Do orki użyto trzech traktorów marki New Holland oraz pługów firmy Agro-Masz. W związku z tym, że ciągniki dysponowały różną mocą (od 105 do 140 KM) uczniowie już przed imprezą wiedzieli jakim sprzętem będą pracować.

Zespoły dysponowały traktorami marki New Holland oraz pługami produkcji firmy Agro-Masz, fot. K.Pawłowski

Punktualnie o godz. 8.00 przystąpiono do pierwszych przejazdów. Jako pierwsi wystąpili reprezentanci szkół w Nadrożu, Studzieńcu i Gołądkowie.

Podczas uroczystego otwarcia imprezy dyrektor szkoły w Gołotczyźnie, Marek Rutkowski, przywitał oficjalnych gości, w tym przedstawicieli MRiRW, Sejmu RP i władzy lokalnej oraz z zadowoleniem przyznał, że takie imprezy sprzyjają doskonaleniu umiejętności wykonania orki, ulepszaniu technologii i techniki uprawy roli, zwiększaniu wydajności pracy, wymianie doświadczeń w ocenie jakości pracy pługów, wyrabianiu ambicji zawodowych.

Równo, dokładnie i jakościowo

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie orki zagonowej w skład, na wyznaczonym poletku, w określonym czasie, agregatem złożonym z ciągnika i pługa zagonowego.

Liczyła się m. in. prostoliniowość, dokładność i głębokość wyorania, fot. K.Pawłowski

Liczyła się prostoliniowość, dokładność i głębokość wyorania pierwszej podwójnej bruzdy wstępnej. Następnie w podobny sposób oceniano pierwszą i drugą bruzdę, powierzchnię i jakość składu, jakość pracy pługa, prostoliniowość na całym polu, wygląd zaoranej powierzchni, przykrycie resztek pożniwnych, przestrzeganie granic zagłębiania i wyprowadzania pługa. Oczywiście całość musi być wykonana z przestrzeganiem zasad BHP.

Punkty przyznawali specjalnie do tego celu wybrani sędziowie, zazwyczaj złożeni z nauczycieli. Ocena nie jest prosta, ale regulamin jasno określał kryteria, toteż protestów nie stwierdzono.

Wygrał sąsiad Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Krukowiak

Pierwsze miejsce zajął Piotr Budziński z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Kolejne miejsca na podium zgarnęły szkoły z Podlasia. Drugie miejsce przypadło Mateuszowi Burcie z ZSCKR w Rudce, a na trzecim stopniu podium stanął Adam Skupski z ZSCKR w Sejnach. Tuż za podium uplasował się Hubert Bembnista z ZSCKR w Brzostowie.

Szkoły oraz uczniowie oprócz pamiątkowych pucharów otrzymali również nagrody rzeczowe od sponsorów. ZSCKR w Gołotczyźnie otrzymał w nagrodę za zorganizowanie imprezy drona. Urządzenie wręczył Dyrektor Timac AGRO Polska Mateusz Ziółkowski.

Mamy nadzieję, że tym razem już bez przeszkód pod postacią epidemii, konkurs odbędzie się również w przyszłym roku.