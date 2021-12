Mitas prezentuje opony dla opryskiwaczy samobieżnych

Mitas, producent opon wywodzący się z Czech, w tej chwili produkujący swoje ogumienie w kilku fabrykach w Europie, zaprezentował w połowie grudnia nowe opony radialne High Capacity przeznaczone do najnowszych samobieżnych opryskiwaczy rolniczych.

Spółka posiadająca siedzibę w Pradze, a należąca do Grupy Trelleborg, właśnie pochwaliła się swoją najnowszą oponą dla rolnictwa. Linia „gum” HC 1000 obejmuje dwa nowe rozmiary NRO (Narrow Rim Option) - VF 650/65R38 i VF 750/60R46. Obie opony przystosowane do wysokich obciążeń i prędkości operacyjnych.

- Nasze najnowsze opony są zaprojektowane dla zupełnie nowej generacji maszyn i pod względem rozmiaru oraz charakterystyki są gotowe sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom – powiedział Pavel Kott, dyrektor marketingu ds. opon rolniczych Mitas

Jak zapewnia producent, zaawansowana konstrukcja VF (Very High Flexion) daje wyraźne korzyści – przenoszenie do 40 proc. większej ładowności przy zwiększonej przyczepności, lepszej ochronie gleby i plonów. Specjalna konstrukcja NRO daje rolnikom również inne benefity, bowiem nowe opony VF są przeznaczone do montażu na standardowych felgach.

Kolejnym plusem opon serii HC 1000 jest bezpieczna eksploatacja nawet przy niskim ciśnieniu, a także dłuższa żywotność w porównaniu z produktami starszej generacji.