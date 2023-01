W 2022 r. zarejestrowano 8096 szt. nowych przyczep rolniczych – wynika z raportu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. To o 559 szt. mniej niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 6,5 proc. Najwięcej sprzedał Pronar, następnie Metal-Fach i Wielton.

Podobnie jak na rynku ciągników także i producenci przyczep w 2022 r. odnotowali spadki sprzedaży, choć nie są one tak duże jak w przypadku traktorów. Ciągle na rynku dominują polscy producenci i nic nie zapowiada żeby miało coś się zmienić pod tym względem.

Sprzedali najwięcej przyczep rolniczych

Pronar z ilością 2970 szt. zarejestrowanych nowych przyczep jest liderem w 2022 roku. To o 254 szt. mniej niż rok wcześniej, kiedy to zarejestrowano 3224 szt. przyczep tej marki. Oznacza to spadek ilościowy rejestracji o 7,9 proc. Udziały marki Pronar w 2022 roku wynoszą 36,7 proc. i są o 0,6 pp niższe niż w 2021 roku.

Druga w zestawieniu jest marka Metal-Fach z 839 rejestracjami i udziałami 10,4 proc. (spadek o 2,7 pp). W przypadku tej marki notujemy znacznie większy spadek ilościowy rejestracji w stosunku do poprzedniego roku, bo aż o 25,8 proc.

Podium zamyka marka Wielton, która notuje 9,2 proc. udziałów rynkowych (0,4 pp więcej niż w 2021 r.) i 748 szt. zarejestrowanych przyczep – to tylko 16 szt. mniej niż rok wcześniej.

Marka Metaltech zajmuje czwarta pozycję – 585 szt. zarejestrowanych przyczep (164 szt. mniej niż rok wcześniej – spadek o 21,9 proc.) i 7,2 proc. udziałów rynkowych (spadek o 1,4 pp). Pierwszą piątkę zamyka marka Zasław z 350 szt. zarejestrowanych przyczep (93 szt. mniej niż w roku 2021). Udział rynkowy marki Zasław to 4,3 proc.

Sprzedaż przyczep liczona ilością rejestracji w 2022 i 2021 r., źródło: PIGMiUR

Coraz większy popyt na duże przyczepy

Ogólnie w grudniu w Polsce zarejestrowano 536 szt. nowych przyczep rolniczych i był to lepszy wynik niż przed miesiącem, ale gorszy niż w grudniu 2021 r. o 126 szt.

Jeśli chodzi zaś o najczęściej wybierane modele, to widać tendencję w rosnącej ładowności. Najwięcej zarejestrowanych zostało przyczep Pronar 653/2 o ładowności 6 t. Drugi pod względem ilościowym model również należy do Pronara - to 12-tonowa przyczepa PT612. Trzecia należy do Wieltonu - PRS2/W12 - to również przyczepa o ładowności 12 t, dwuosiowa.