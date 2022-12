Nadużyciem byłoby stwierdzenie, że sprzedaż nowych ciągników pikuje w dół, jednak spadki są zauważalne. W porównaniu do ubiegłego roku wynik jest gorszy niemal o 15 proc.

W listopadzie br. zarejestrowano 816 szt. nowych ciągników. To gorszy wynik niż rok temu w tym samym miesiącu, wówczas zarejestrowano 1064 szt. nowych ciągników. W sumie od początku roku zarejestrowano 10612 szt. nowych ciągników i jest to gorszy wynik niż w analogicznym okresie 2021 r. o 1835 szt. Spadek rejestracji rok do roku to już 14,7 proc. - podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Liczby wydają się mówić same za siebie, jednak trzeba pamiętać, że ubiegły rok był rekordowy pod względem sprzedaży w ciągu ostatniej dekady. Jaka będzie końcówka roku? Czas pokaże, choć raczej nie należy się spodziewać większego "boomu" jak to często miało miejsce w ostatnich latach, kiedy często z początkiem roku wchodziła kolejna norma spalin i wiele ciągników na placach dealerskich było rejestrowanych na firmy aby uniknąć problemów z tym związanych po nowym roku.

Liderzy sprzedaży ciągników

Liderem rynku po jedenastu miesiącach roku jest marka New Holland z 1692 rejestracjami. To o 575 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w okresie styczeń-listopad br. to 15,9 proc. i spadły o 2,3 p.proc.

Marka John Deere z ilością 1494 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 199 szt. więcej niż w 2021 roku. Udziały rynkowe John Deere to 14,1 proc. (+3,7 p.proc.).

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 966 szt. zarejestrowanych maszyn. To 481 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki po jedenastu miesiącach roku wynoszą 9,1 proc. (-2,5 proc.).

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz-Fahr. 939 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 215 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz-Fahr osiąga 8,8 proc. udziałów rynkowych. Case IH obejmuje piąte miejsce. 841 rejestracji to mniej niż przed rokiem o 53 szt. Udziały tej marki to 7,9 proc.

7,5 proc. udziałów rynkowych mają marki Massey Ferguson i Zetor. Massey Ferguson notuje jednak o 3 szt. zarejestrowanych ciągników więcej - 796 szt., Zetor – 793 szt.

Największe udziały w kategoriach mocy

Co ciekawe, w popularnym przedziale mocy 70-100 KM króluje Zetor, który ma tutaj 7,9 proc. udziałów. Z kolei między 100 a 140 KM najwięcej miał do powiedzenia Deutz-Fahr (16,6 proc.). Natomiast wśród dużych ciągników - powyżej 140 KM - największy udział ma John Deere (140-200 KM - 27,3 proc. i ponad 200 KM - 23,4 proc.).

Z kolei New Holland jest bezkonkurencyjny jeśli chodzi o ciągniki 50-70 KM, gdzie ma aż 35,5 proc. udziałów. Wśród małych traktorów prym wiedzie Kubota i Farmtrac.

Wśród nowych ale zarejestrowanych traktorów sprowadzonych zza granicy, prym wiedzie nieustannie Belarus, którego zarejestrowano 986 sztuk.

Więcej rejestracji używanych ciągników

Na rynku nowych traktorów sprzedaż spada, a wśród używanych pojazdów jest niewielki wzrost. Po jedenastu miesiącach 2022 r. notujemy 18 502 szt. ciągników używanych, czyli o 114 szt. więcej niż w tym samym okresie 2021 r.

Liderem rynku wtórnego w tym okresie (styczeń-listopad br.) jest marka John Deere. Zarejestrowano 2636 szt. ciągników używanych tej marki. John Deere notuje 14,2 proc. udziałów w rynku i jest liderem w trzech kategoriach wiekowych: 3-5, 6-10 i 11-20 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat liderem jest marka Ursus z udziałami (w tej kategorii wiekowej) na poziomie 17,6 proc.