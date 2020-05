Mobilne zbiorniki na paliwo: przegląd i ceny

Zbiorniki mobilne do przewozu paliwa znajdziemy w ofercie wielu producentów. Różnią się poziomem wyposażenia, pojemnością zbiornika i oczywiście ceną. Wszystkie za to pozwalają na wygodne i komfortowe tankowanie ciężkiego sprzętu w miejscu jego pracy.

Właściciele ciężkiego i drogiego sprzętu często nie mogą sobie pozwolić na długie przestoje związane z dojazdem i tankowaniem maszyn na najbliższej stacji paliw. To właśnie z myślą o takich podmiotach na rynku pojawiła się szeroka oferta mobilnych zbiorników na paliwo.

Takie udogodnienie minimalizuje bezproduktywny czas na tankowanie do niezbędnego minimum. Zbiornik mobilny może bowiem zostać dostarczony bezpośrednio w docelowe miejsce pracy ciągnika, kombajnu, sieczkarni polowej itp.

Bezpieczny transport paliwa

Wszystkie porównywane produkty posiadają specjalną konstrukcję, która zmniejsza ruchy cieczy podczas transportu. Polietylen, z którego wykonane są zbiorniki, jest odporny na warunki atmosferyczne, a przy tym dobrze znosi upływ czasu. Co ważne, materiał ten jest wytrzymały i bardzo trwały, czego niestety nie można powiedzieć o zbiornikach z innych materiałów – np. z metalu.

Sibuso

Polska firma Sibuso powstała 2 lata temu, w ramach współpracy marki Swimer ze szwajcarskim producentem pomp i przepływomierzy FMT. W ofercie producenta znajdziemy 4 zbiorniki o pojemnościach: 125, 200, 300 i 450 l. Zdaniem przedstawiciela marki Sibuso, najlepiej sprzedają się zbiorniki o pojemności 450 l, a klienci cenią sobie wysoki stosunek ceny do jakości, jaki oferuje firma.

Zbiorniki występują w dwóch wersjach wyposażenia: Basic i Classic. Wariant Classic jest dodatkowo wyposażony w przepływomierz cyfrowy FMT. W standardzie znajdziemy za to pistolet automatyczny, wskaźnik poziomu napełniania, zamek klapy na klucz, czy chociażby pompę łopatkową FMT o wydajności około 35 l/min.

Za model o pojemności zbiornika 125 l w wersji Basic zapłacimy 2350 zł, a do wersji Classic przyjdzie nam dopłacić 350 zł. Modele o pojemności 200 i 300 l zostały wycenione odpowiednio na 2450 i 2550 zł netto w wersjach Basic. Największy oferowany zbiornik, który pomieści aż 450 l oleju napędowego zapłacimy 2750 zł netto.

Kingspan

Zbiorniki o pojemnościach od 200 do aż 900 l oferuje firma Kingspan. Linia TruckMaster produkowana jest w fabryce w Rokietnicy koło Poznania. Wśród profesjonalnych klientów największym zainteresowaniem cieszą się zbiorniki największe, które mogą pomieścić odpowiednio 430 oraz 900 l.

Bez wątpienia są to produkty, które posiadają najbogatsze wyposażenie standardowe oraz najszerszy wachlarz wyposażenia opcjonalnego. Warto wspomnieć, że oba zbiorniki w standardzie wyposażone są pompę o maksymalnym przepływie na poziomie 50 l/min., nalewak automatyczny ze złączką obrotową, czy chociażby lampę LED zasilaną akumulatorowo.

Wśród opcji dodatkowych znajdziemy m.in. kilka pomp o wydatku sięgającym nawet 85 l/min. Co ciekawe, model o pojemności 900 l może zostać doposażony w pompę BuPump, która jest dedykowanym rozwiązaniem do zadań specjalnych. Dzięki swojej konstrukcji, pozwala ona na wydajne tankowanie ciężkiego sprzętu, który nierzadko posiada wlew paliwa ulokowany wyżej, niż w pojazdach standardowych. Warto zauważyć, że zwykłe pompy w przypadku tankowania wysokościowego będą odznaczały się spadkiem wydajności, co wydłuża proces przepompowania paliwa.

Dodatkowo oba zbiorniki mogą zostać wyposażone w przepływomierz cyfrowy, który w przypadku mniejszego zbiornika montowany jest przy nalewaku, a w wersji o pojemności 900 l jest on bardziej rozbudowany i instalowany przy pompie.

Zbiornik o pojemności 430 l został wyceniony na 3600 zł, z kolei zbiornik, który pomieści aż 900 l oleju napędowego, wyposażony w rozbudowany przepływomierz K600 kosztuje około 4800 zł netto.

Fortis Technology

Firma Fortis Technology z Niepruszewa posiada w swojej ofercie 3 modele zbiorników o pojemności 100, 200 i 400 l. Najmniejszy z nich, to jedyna propozycja w zestawieniu, która posiada pompowane kółka, umożliwiające komfortowy jego transport nawet w trudnych warunkach. Co więcej, może on zostać doposażony w akumulator, który umożliwia do 30 min. pracy na baterii, która następnie musi być ładowana przez około 8 h.

Żółw Diesel, bo tak nazywa się zbiornik 100 l, jest wyposażony w wysokiej jakości osprzęt włoskiej marki Piusi. Jego ceny zaczynają się już od niespełna 2 tys. zł netto.

W przypadku dwóch większych modeli: 200 i 400 l w ramach wyposażenia standardowego znajdziemy m.in. pompę 12 V o wydajności do 50 l/min., pistolet automatyczny, czy chociażby wąż wydawczy o długości 6 m w rozmiarze ¾”. Zbiorniki te zostały wycenione odpowiednio na 2235 zł oraz 2760 zł netto w przypadku większego modelu.

Deso

Od niedawna, mobilne zbiorniki na paliwo w swojej ofercie posiada marka Deso. Klienci mają do wyboru 2 modele o pojemności 200 i 300 l.

Oba zbiorniki mogą opcjonalnie zostać wyposażone w cyfrowy przepływomierz Piusi, który umożliwia bieżące mierzenie ilości zatankowanego paliwa. W standardzie producent oferuje 5-letnią gwarancję na szczelność zbiornika oraz 2-letnią na wyposażenie.

Za model o pojemności 200 l w podstawowym wyposażeniu trzeba zapłacić 1279 zł netto, z kolei za większy zbiornik, dodatkowo wyposażony w cyfrowy przepływomierz zamontowany przy nalewaku zapłacimy 1960 zł netto.

Marka Sibuso Kingspan Water & Energy Fortis Technology Deso Pojemność zbiornika [l] 430 900 100 300 Wydajność pompy [l/min] 35 50 50 50 Wybrane wyposażenie standardowe Nalewak automatyczny, przepływomierz cyfrowy, Pokrywa ze sprężynami gazowymi, lampa LED zasilana akumulatorowo, nalewak automatyczny, Pompowane kółka ułatwiające transport Cyfrowy przepływomierz Piusi K24, nalewak automatyczny Cena [zł netto] 3150 4800 1990 1969