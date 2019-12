Mobilny dostęp do części zamiennych od Lemkena

Firma Lemken uruchomiła właśnie mobilną aplikację, dającą szeroki dostęp do części zamiennych.

Aplikacja ma ułatwić identyfikację oraz zamawianie części zamiennych zarówno rolnikom, jak i sprzedawcom.

Baza części

Po zainstalowaniu aplikacji rolnik wprowadza numery seryjne maszyn Lemken, które posiada w swojej flocie, tak aby móc pobrać interesujące go katalogi części. Dzięki temu będzie miał do nich dostęp offline, nawet w sytuacji braku dostępu do Internetu. W razie braku miejsca na telefonie, istnieje możliwość wyeksportowania katalogów do chmury i gdy zajdzie taka potrzeba wystarczy je ponownie załadować.

Łatwe zamawianie

Obsługa samej aplikacji jest intuicyjna, a potrzebne części można szybko zidentyfikować i umieścić w koszyku. Po nawiązaniu połączenia z Internetem, koszyk może zostać wysłany pocztą elektroniczną do serwisu.

W przyszłości ma zostać wprowadzona możliwość przesyłania koszyka z wybranymi częściami bezpośrednio do sklepu internetowego sprzedawcy, gdzie zamówienie od razu trafi do dalszego przetwarzania.

Dostęp do aplikacji

Mobilna aplikacja jest dostępna bezpłatnie, a jej pobranie odbywa się poprzez popularne sklepy z aplikacjami. Korzystanie z rozwiązania wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie www.agroparts.com. W menu użytkownika, należy wybrać model licencji, z którego można korzystać bezpłatnie do odwołania. Po udanej rejestracji klient otrzymuje potwierdzenie e-mailem i po wprowadzeniu danych rejestracyjnych może uruchomić aplikację.