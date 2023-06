Amerykański rolnik szukał rozwiązania na palące słońce dla swojego stada. Wymyślił i opatentował mobilny parasol, który okazał się być ekonomicznym panaceum na najgorętsze miesiące lata.

Ta wyglądająca trochę jak helikopter konstrukcja z okrągłym baldachimem, jest pokryta specjalną tkaniną cieniującą, gdzie małe otwory generują przepływ powietrza. Parasole są dostępne w dwóch rozmiarach. Jedną z największych zalet jest całkowita mobilność.

Wg. producenta parasola dla zwierząt, ochrona przed słońcem jest szczególnie ważna kiedy temperatura wzrasta powyżej 22 st. °C. Krowy mleczne są podatne na stres cieplny, zwłaszcza przy pełnym nasłonecznieniu i wysokiej wilgotności. Gdy zaczynają się najgorętsze miesiące lata, woda i cień mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia stresu cieplnego oraz utrzymania zdrowych i produktywnych krów.

Innowacyjny farmer

Firma Shade Haven została założona w 2012 r. na farmie mlecznej przez zespół innowacyjnych rolników i początkujących przedsiębiorców.

Vince Hundt, hodowca bydła mlecznego z wieloletnim stażem, obserwował, jak jego zwierzęta cierpią w gorącym letnim słońcu na pastwisku i wiedział, że istnieje lepszy sposób na zapewnienie zwierzętom komfortu i produktywności.

Przeszukując rynek, nie znalazł nic wystarczająco solidnego i odpowiednio dużego dla całego jego stada, co można by łatwo przenosić.

Wówczas Vince zdecydował, że zbuduje taką konstrukcję sam. Nawiązał współpracę z dwoma inżynierami studiów architektonicznych i w ten sposób trzyosobowy zespół opracował w 2012 roku pierwszą „Przystań Cienia” .

Od kiedy konstrukcja znalazła się w komercyjnej produkcji, znalazła zainteresowanie w Europie czy Dubaju nie tylko wśród hodowców krów ale też owiec i kóz. Rozwiązaniem zaczęły przyglądać się także środowiska uniwersyteckie, które zaczęły badać, jak mobilny system wpływa na poprawę dobrostanu zwierząt.

Ruchomy parasol Shade Haven zapewnia duży cień na pastwiskach, gdzie brakuje drzew. Jak mówią hodowcy, na polach, gdzie nie ma naturalnego cienia, bydło woli odpoczywać pod baldachimem. fot. mat. pasowe

Prosty ale skuteczny parasol

Jak mówią twórcy parasola, zapewnienie cienia za pomocą mobilnych struktur Shade Haven to ekonomiczne rozwiązanie zmniejszające stres cieplny i zwiększające produktywność. Liczne badania potwierdzają, że zapewnienie cienia krowom w okresie laktacji zwiększa spożycie suchej masy, co prowadzi do zwiększonej produkcji mleka.

W jednym badań przeprowadzonych przez Katedrę Biosystemów i Inżynierii Rolniczej, wykazano, że bydło ze sztucznym cieniem skutkowało ADG (średni dzienny przyrost) wyższym o ponad 20 proc. w porównaniu z bydłem bez dostępu do cienia.

Shade Haven jest produkowany w dwóch rozmiarach – 9-metrowy SH600 o powierzchni 55 m2 i 12-metrowy SH1200 o powierzchni 110 m2. fot. mat. prasowe

Shade Haven jest produkowany w Stanach w dwóch rozmiarach: 9-metrowy SH600 i 12-metrowy SH1200, na które producent daje 5 lat gwarancji.