Moc możliwości dla rolnictwa, czyli Kärcher wspiera w walce z niewidzialnymi zagrożeniami

Praca rolnika ma w swoje DNA wpisaną wielką odpowiedzialność. Na szali mamy zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Zwłaszcza obecnie, gdy mierzymy się z zagrożeniami takimi jak choroby zwierząt gospodarskich – ptasia grypa czy afrykański pomór świń. A także pandemią SARS CoV 2 – koronawirusa, groźnego dla człowieka. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest obecnie zachowanie higieny i czystości.

Jako firma jesteśmy liderem w dostarczaniu technologii czyszczenia. Począwszy od naszych sprzętów, poprzez środki czyszczące a skończywszy na naszej wiedzy eksperckiej, która pozwala wdrożyć takie procedury czyszczenia, by Twoje gospodarstwo było w pełni bezpieczne i czyste. Warto nam zaufać, bo na czyszczeniu znamy się jak nikt. Od października do końca 2021 roku proponujemy nasze niezawodne urządzenia czyszczące w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres ich zastosowań. Znajdzie się tam wiele sprzętów, które są doskonałe dla rolnictwa. Urządzenia wysokociśnieniowe, zarówno z podgrzewaniem wody HDS jak i bez niego HD. Odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń oraz osprzęt do tych urządzeń. Sprawdź co mamy dla Ciebie tej jesieni! Niech Twoje gospodarstwo lśni czystością! MOC możliwości dla każdego rolnika!

Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody – czyli wyeliminuj niewidzialne zagrożenie

Energia cieplna odgrywa kluczową rolę w przyspieszeniu i poprawie efektywności procesu czyszczenia. Poza mechanicznym działaniem strumienia wody, środkami czyszczącymi i czasem działania to właśnie temperatura jest jednym z czterech współzależnych wskaźników, decydujących o efektach procesu czyszczenia zgodnie z kołem Sinnera (model opracowany przez dr Sinnera do opisania procesu czyszczenia). Wiemy z życia, że ciepła lub gorąca woda jest istotna na przykład przy próbie zmycia oleju lub tłuszczu z naszych rąk. Mycie ich zimną wodą – nawet z dodatkiem mydła – jest mało skuteczne. Dobry efekt można uzyskać dopiero po skorzystaniu z ciepłej wody.

Prawidłowość ta odnosi się również do profesjonalnych prac czyszczących. Zastosowanie wysokiej temperatury zapewnia usunięcie brudu: przyrost temperatury o każde 10°C przyspiesza procesy chemiczne i skraca o połowę czas reakcji. Zastosowanie gorącej wody może skrócić całkowity czas czyszczenia nawet o 40%. Prowadzi to do optymalizacji kosztów. Kolejnym ważnym czynnikiem w przypadku stosowania urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody jest szybsze schnięcie czyszczonej powierzchni. Powierzchnie, które są czyszczone gorącą wodą, pozostają lekko podgrzane co przyspiesza proces schnięcia.

W ofercie MOC możliwości proponujemy wiele modeli tych urządzeń w świetnych cenach. Warto polecić szczególnie HDS 8/18-C Classic. Dlaczego? Przyjrzyjmy się co ono potrafi i dlaczego jest warte uwagi.

Po pierwsze urządzenie ma zamontowany na wejściu filtr wody, to pozwala chronić pompę przez zabrudzeniami. Nikogo nie trzeba przekonywać jaka to zaleta. Dodatkowo wyposażone jest w system tłumienia drgań SDS. On z kolei redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Co więcej monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C a to sprawia, że użytkowanie urządzenia jest w pełni bezpieczne. W standardzie jest wyposażone w pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Tak, nie przesadzamy, nawet wielogodzinna praca urządzeniem nie jest w ogóle męcząca! Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Na koniec, ale nie mniej ważne jest duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną, a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. To wszystko sprawia, że sprawdzi się w każdym gospodarstwie i to w bardzo wielu zastosowaniach. Urządzenie HDS potrafi, pracując w trybie pary likwidować z powierzchni koronawirusa jak i patogeny powodujące choroby zwierząt gospodarskich. Nie ma lepszego wyboru w czasach, w jakich obecnie żyjemy.

W zestawie model ten jest dostępny wraz z lancą pianową, środkiem czyszczącym RM 81 eco, dwoma szybko złączami oraz kanistrem.

Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody HD – czyli wszędzie czysto

Mimo że pracują wodą zimną, bez trybu pary jak mogą to robić urządzenia HDS, to także są bardzo przydatne i potrzebne w gospodarstwie rolnym. Czy to w uprawie roślin czy hodowli zwierząt. Nasze maszyny HD potrafią bardzo dużo. Z ich pomocą oczyścisz m.in maszyny rolnicze.

W ofercie MOC możliwości znalazło się kilka tych sprytnych urządzeń. Godne uwago jest urządzenie: HD 10/25-4 S Plus. Przyjrzyjmy się mu pod kątem pracy w gospodarstwie rolnym.

Urządzenie przeznaczone do ciężkich i długotrwałych prac między innymi w rolnictwie i leśnictwie. Posiada mocny, 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trójfazowy chłodzony wodą i trójtłokową pompę z mosiężną głowicą. Co to znaczy? Tyle, że urządzenie jest naprawdę „nie do zdarcia”. Będzie służyć długie lata nawet przy intensywnym użytkowaniu. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Ma ono dokładny filtr wstępny, który chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie.

Co więcej duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. To czyni urządzenie wygodnym w transporcie i w pracy. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, 10 m wąż wysokociśnieniowy, dysza rotacyjna i Servo Control – pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Easy Force to technologia opatentowana przez Karcher, sprawia, że pracując tym urządzneiem nie zmęczysz się w ogóle. Ponieważ nie potrzeba siły by trzymać spust. Robi to za nas woda pod ciśnieniem. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

To wspaniałe urządzenie, które znajdzie zastosowanie w każdym gospodarstwie.

W zestawie dostępne z środkami czyszczącymi RM 31 10 l oraz RM 81 10 l jak również dwoma kanistrami.

Odkurzacze NT – czyli pogromcy brudu

Pył, który nie jest wzniecany nie jest groźny. Jest wiele różnych sposobów zapobiegania tworzeniu się pyłu. A jeśli nie możemy zapobiec jego tworzeniu, możemy nadal ograniczyć jego wdychanie dzięki odzieży ochronnej i stosowaniu masek przeciwpyłowych.

W trudnych warunkach pracy w rolnictwie zwłaszcza w hodowli roślin doskonałą ochroną przed wdychaniem różnego rodzaju pyłów niebezpiecznych zapewni także odpowiedni odkurzacz.

Odpowiedni, czyli jaki? Odpowiedzią na liczne wyzwania rolnictwa jest nowa, ulepszona klasa odkurzaczy NT TACT. System TACT to znana już szeroko na rynku, opatentowana przez Kärcher technologia automatycznego oczyszczania filtra, dzięki czemu odkurzacz jest w stanie absorbować duże ilości drobnego pyłu bez zmniejszania siły ssącej. Jak to działa? W stałych interwałach czasowych filtr jest automatycznie przedmuchiwany silnym strumieniem powietrza zwrotnego. Dzięki temu zachowuje swoje właściwości a użytkownik urządzania nie wdycha szkodliwych pyłów.

Obecnie na rynku pojawiła się nowa klasa odkurzaczy wyposażonych w ulepszony system TACT. Teraz działa on jeszcze ciszej i bardziej efektywnie. A jeśli chodzi o sprzęt i akcesoria, zrobiliśmy wszystko aby zapewnić, aby praca była szybsza, łatwiejsza i wygodniejsza. Innowacyjne elementy są zintegrowane z turbiną i systemem filtrowania. Nasze przełomowe Filtry z wkładam PTFE chronią zdrowie milionów użytkownicy lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. W promocji MOC możliwości znajdziemy przedstawiciela tej nowej klasy NT TACT. Jest nim NT 30/1 Tact Te L

Jest to sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokrętła. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max.

Odkurzacz to nasz najlepszy sojusznik w walce z brudem. Zawsze jest z nami na pierwszej „linii frontu” w walce o czyste otoczenie.

Odkurzacz ten dostępny w ofercie wraz z wężem przedłużającym o długości 2,5 m.

