Aktualny sezon w kontekście magazynowania płodów rolnych jest zupełnie inny niż poprzednie. W praktyce oznacza to, iż bardzo wielu rolników na przechowywaniu ziarna dużo straciła. To z kolei spowodowało, iż spadło zainteresowanie silosami zbożowymi, choć jak się okazuje, nie we wszystkich segmentach wielkościowych.

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, iż kto miał gdzie zmagazynować płody rolne, mógł je po sezonie sprzedać sporo drożej. Dlatego też intensywnie rozwijał się rynek silosów zbożowych, które są pod względem bardzo popularne w Polsce. Ten rok przyniósł jednak spore zmiany, a rolnicy w dużym stopniu odwrócili się od inwestycji w silosy.

Spada sprzedaż silosów

Jak zatem aktualne zainteresowanie silosami skomentują przedstawiciele największych krajowych firm?

- Ostatnie dwa lata były bardzo dobre pod kątem sprzedaży silosów. Zanotowaliśmy wówczas wzrost w stosunku do lat ubiegłych o 70-80 proc. W tym roku sprzedaż zmalała mniej więcej o połowę, chociaż nasze silosy nadal cieszą się zainteresowaniem – wyjaśnia Zbigniew Kaczmarek, dyrektor handlowy BIN.

W tym sezonie producenci silosów odnotowują spore spadki sprzedaży swoich wyrobów fot. mat. prasowe

Podobne obserwacje mają także przedstawiciele lubelskiego producenta silosów, firmy Winkler.

- Spadek zamówień obecnie względem analogicznego okresu w latach ubiegłych w przypadku mniejszych silosów, które są na ogół kupowane przez średniej wielkości rolników, sięga około 60-70 proc. Co ciekawe, równocześnie odnotowaliśmy wzrost sprzedaży bardzo dużych silosów, po które sięgają firmy skupowe lub duże gospodarstwa – wyjaśnia Ryszard Winkler, właściciel firmy Winkler.

Rolnicy odwracają się od silosów

Powodów, dla których rolnicy odwrócili się od inwestycji w silosy zbożowe jest kilka, a które z nich wydają się najważniejsze?

- Jednym z powodów jest brak środków finansowych. Część rolników nie sprzedała jeszcze ubiegłorocznych plonów, a w tym czasie polski rynek zalało zboże z Ukrainy. Obecnie wielu z nich stoi przed dylematem czy sprzedawać je w obecnie niskich cenach, czy jeszcze czekać. A kolejne żniwa za pasem… - twierdzi Kaczmarek.

Czy decyzja o wstrzymaniu zakupów silosów przez rolników okaże słuszna, czy też nie, zapewne przekonamy się za jakiś czas, jednak przedstawiciele tego segmentu rynku mają swoje zdanie w tej kwestii.

W tym sezonie producenci silosów odnotowują spore spadki sprzedaży swoich wyrobów fot. mat. prasowe

- Uważam, że brak inwestycji w silosy to błąd ze strony rolników. Domyślam się, że ceny ziarna w czasie nadchodzących żniw będą bardzo niskie, co z kolei może oznaczać iż potencjalnie inwestycja we własną powierzchnię magazynową mogłaby się szybko zwrócić – dodaje Winkler.

Sytuacji z pewnością nie ułatwia także trudniejszy dostęp do środków unijnych, z których rolnicy mogliby częściowo współfinansować takie inwestycje.

- Z której strony by nie patrzeć, sytuacja jest trudna i niepewna, przez co rolnicy odkładają decyzje zakupowe w czasie, tym bardziej, jeśli zakup ma być pokryty ze środków własnych. Duża część rolników czeka też na nowe fundusze unijne. Z naszego doświadczenia możemy jedynie powiedzieć, że zdecydowana większość inwestorów żałowała odkładania decyzji na później – przekonuje Zbigniew Kaczmarek, dyrektor handlowy BIN.

Aktualna dostępność silosów zbożowych

A jeśli jeszcze dziś zdecydowalibyśmy zamówić do własnego gospodarstwa silosy zbożowe, to czy w ogóle mamy jeszcze szanse na to, by zostały one wyprodukowane, dostarczone i zamontowane przed nadchodzącymi żniwami?

- Nasze magazyny są w pełni zaopatrzone, dlatego od momentu złożenia zamówienia produkcja i kompletacja silosu zajmuje 3-4 tygodnie. Z montażem czas ten wydłuża się do 5-7 tygodni. Zamawiając silos w najbliższym czasie możemy mieć pewność, że do żniw zdążymy – podsumowuje Kaczmarek.