Moduł Michelin AgroPressur w programie 365FarmNet

Moduł AgroPressur by Michelin to nowa funkcjonalność progrmu 365 FarmNet. Po wprowadzeniu danych ciągnika i współpracującej z nim maszyny, podpowie on z jakim ciśnieniem w przednim i tylnym ogumieniu powinien pracować traktor aby jego praca była jak najbardziej efektywna w różnych warunkach pracy.

