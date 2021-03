Mona Lisa na śniegu! Agrifac jak Da Vinci?

Opryskiwacz Agrifac Condor V był niedawno bohaterem spektakularnego wydarzenia, w czasie którego holenderska marka chcąc zaprezentować swoje możliwości techniczne wykorzystała tę samojezdną maszynę do „namalowania” chyba najpopularniejszego kobiecego portretu – Mony Lisy.

Precyzyjny oprysk punktowy pozwala na zmniejszenie ilości używanych chemikaliów, a tym samym ogranicza niepotrzebne koszty, jednocześnie wpływając na zwiększenie osiąganych plonów.

Zamiast pędzla – opryskiwacz

Do namalowania słynnej Mony Lisy zamiast topolowej deski wykorzystano pole o powierzchni ponad 3 ha. Rolę pędzla pełniła w tym wypadku belka opryskiwacza, którą kunsztownie obsługiwał sam Leonardo… tzn. operator opryskiwacza.

Z kolei zamiast farb, wykorzystano specjalnie przygotowany przez firmę czerwony i przyjazny dla środowiska barwnik. Kolor ten z jednej strony świetnie komponował się z białym śniegiem, a z drugiej strony nawiązywał do charakterystycznej barwy Agrifaca.

Oprysk punktowy

Finalnie do stworzenia tego śnieżnego dzieła wypryskano 1635 l cieczy roboczej ze średnim wydatkiem wynoszącym 525 l/ha oraz maksymalnym wydatkiem cieczy sięgającym nawet 843 l/ha. W niektórych zaś miejscach w razie potrzeby poszczególne dysze były całkowicie zamykane.

Na belce dysze rozmieszczone są w odległości 25 cm od siebie i każda z nich sterowana jest niezależnie – mogą się one włączać i wyłączać aż do 100 razy na sekundę. Po załadowaniu mapy zadań do komputera oprysk dzięki sygnałowi GPS może został przeprowadzony niezwykle precyzyjnie.

Możliwości oprysku punktowego opryskiwacza Agrifac Condor V są jak przekonaliśmy się w tym przypadku bardzo duże, a samo rozwiązanie jest stosowane przez producenta od 2016 r. i na całym świecie obecnie korzysta z niego na co dzień kilkaset maszyn.

