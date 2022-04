Monitorowanie plonu również w starszym kombajnie. System FieldView Yield Kit

Każdy kombajn, niezależnie od roku produkcji, marki lub modelu, może zostać doposażony w zestaw do mapowania plonów podczas zbiorów.

Coraz więcej firm z branży rolnictwa precyzyjnego wychodzi z rozwiązaniami, które sprawdzają się nie tylko w bardzo dużych gospodarstwach, pracujących na zaawansowanym technologicznie sprzęcie. Firma FieldView we współpracy z Farm TRX, opracowała zestaw cyfrowy, który można wykorzystać w starszej generacji kombajnach. Rozwiązanie ma być nie tylko proste w użyciu, ale tez konkurencyjne cenowo.

Użytkownik systemu, podczas jazdy kombajnem, jest w stanie uzyskać precyzyjną informację o strefach produktywności na polu.Te konkretne informacje, dobrze wykorzystane, dają możliwość do podejmowania dalszych decyzji agronomicznych.

Jak działa system mapowania plonu?

Rozwiązanie od FieldView jest kompletnym zestawem składający się z paru części montowanych w kombajnie. Na dachu instaluje się antenę GPS, która lokalizuje maszynę podczas jazdy. Kluczowym elementem systemu jest sensor optyczny mierzący przepływ masy ziarna, który umieścić należy na przenośniku. Wraz z nim montowany jest wilgotnościomierz, który stanowi dopełnienie obrazu plonu.

W skład zestawu YieldKit wchodzi odbiornik GPS, optyczne czujniki mierzące wielkość i wilgotność plonu a także przewody i rozdzielacze kablowe, niezbędne do podłączenia anteny GPS i czujników - z rejestratorem danych FieldView Drive. fot. Climate FieldView

Te trzy kompatybilne ze sobą elementy pozwalają na zebranie parametrów niezbędnych do uzyskania mapy plonu. Ich instalacja wymaga od użytkownika wiertarki i poświęcenia na montaż ok. godziny.

System może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne (kukurydza, pszenica, jęczmień, słonecznik, rzepak, soja itp.).

Montaż systemu jest ma być inwestycją, która pozwoli się przyczynić się do bardziej zrównoważonych i zyskowniejszych praktyk rolniczych w kolejnych latach. fot. Climate FieldView

Mapa plonu w aplikacji

Aby cały system był użyteczny, musi on zostać połączony z aplikacją, do której będą przesłane wyniki w czasie rzeczywistym. Nie jest to częścią zestawu, więc użytkownik, który do tej pory nie korzystał z tego typu aplikacji, powinien ją zainstalować, aby w pełni móc wykorzystać potencjał systemy Yield Kit.

Podczas jazdy kombajnem informacje, które przesyłane są do aplikacji, przechowywane są na platformie Climate FieldView. Z tego miejsca generowane są mapy wraz z parametrami. W wyniku tego powstaje precyzyjna informacja, w których miejscach plon jest wyższy, a w których niższy od oczekiwanego.

Jak poprawić rentowność gospodarstwa?

Producent podchodzi kompleksowo do walorów Yield Kit. Opracowanie systemu wraz z korzystaniem platformy Climate FieldView ma pozwolić na wzrost rentowności gospodarstwa m.in. poprzez dobranie gatunków i odmian roślin do poszczególnych obszarów przez rolnika, modyfikację gęstości i terminu wysiewu, dopasowanie dawki nawozu.

Koszt zestawu do mapowania plonu

Producent podkreśla, że doposażenie Yield Kit, jest nie tylko uniwersalne, lecz także konkurencyjne cenowo względem fabrycznych systemów i jest tańsze nawet o połowę. Cena zestawu FieldView Yield Kit na partnerskiej stronie producenta to 23 tys. zł.