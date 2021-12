Montujemy ładowacz do amerykańskiego Zetora Proxima

To, jak potrzebny jest ładowacz w gospodarstwie nie trzeba tłumaczyć. Postanowiliśmy sprawdzić krok po kroku jak przebiega montaż ładowacza czołowego w ciągniku.

W kaliskiej siedzibie Zetor Polska obserwowaliśmy jak przebiega montaż ładowacza czołowego Zetor System do ciągnika Proxima 110 HS. Niech was nie zmyli stara maska, bo ciągnik ten w specyfikacji jaką widzicie na zdjęciach przeznaczony jest na rynek USA i już niedługo cała partia Proxim uzbrojonych w ładowacze Zetor System (produkcji Metal-Fach) popłynie do amerykańskich farmerów.

Zetor Proxima 110 HS na Amerykę pozbawiony jest układu pneumatycznego, a sam silnik to dobrze znana nam jednostka z fabryki w Brnie wyposażona w układ AdBlue. Także ładowacz ZM 229 nie posiada chętnie u nas wybieranego amortyzatora hydraulicznego. No cóż, Wujek Sam tak chciał.

Dla ciekawych jeszcze kilka informacji:

- Cena takiego ładowacza do Zetora Proxima wynosi 19 900 zł netto.

- Montowało go dwóch serwisantów przez 8 godzin, łącznie na montaż i testy poświęcono16 roboczogodzin.

- Cena za roboczogodzinę w kaliskim serwisie Zetora, to 120 zł netto.