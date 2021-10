Moro Aratri na Agro Show - cud pług i nie tylko

W opanowanym przez koncerny rynku maszyn rolniczych jest jeszcze miejsce dla małych firm rodzinnych. Moro Aratri z Włoch, której maszyny można było zobaczyć na Agro Show 2021, jest tego przykładem.

Wśród światowych "tuzów" w dziedzinie sprzętu rolniczego, których maszyny mogliśmy podziwiać na tegorocznej wystawie w Bednarach, znalazło się też miejsce dla sprzętu mniejszych firm. Jedną z nich jest włoska, rodzinna firma Moro Aratri.

Założona w 1957 r. przez rodzinę Moro firma, której siedziba mieści się w miejscowości Fontanella w Lombardii, od zawsze szczyciła się niezależnością. Nie oznacza to jednak, że jej maszynom brakuje innowacji. Od kilku lat sami możemy się o tym przekonać, bo Moro Aratri jest obecne w naszym kraju, a ekspozycje tej firmy możemy oglądać na większych wystawach rolniczych.

Z szerokiej gamy produktów Moro Aratri obejmujących głębosze, kultywatory, pługi czy wały na tegorocznym Agro Show mogliśmy obejrzeć kilka ciekawych maszyn. Oto one.

Głębosz Spider 5S-250

Głębosz Moro Aratri Spider 5S-250 fot. Adam Ładowski

Ten ważący 1060 kg głębosz o szerokości roboczej 2,5 m przeznaczony jest do ciągników o mocy 70 - 140 KM. Odstęp między zębami wynosi 75 cm, a głębokość robocza to 50 cm. Głębosz poza gęsiostopkami wyposażony jest w podwójny wał o średnicy 160 mm z hydrauliczną regulacją. Maszyna posiada pięć ramion (2+3).

Głębosz Spider 7M-300

Większy z głęboszy Moro Aragri model Spider 7M-300 fot. Adam Ładowski

Ten model włoskiego głębosza przeznaczony jest do współpracy z ciągnikami o mocach od 110 do 240 KM. Szerokość robocza wynosi tu 3 metry, przy 7 ramionach umieszczonych w odstępach co 85 cm. Jak i w mniejszym modelu, i tu ich głębokość robocza wynosi 50 cm. W wyposażeniu gęsiostópki i dwa wały po 160 mm regulowane hydraulicznie. Ważący 1690 kg głębosz wyposażony jest w chroniące przed kamieniami hydrauliczne zabezpieczenie Stone System wykorzystujące osobne akumulatory dla każdego z zębów.

Pług PNT 16/A Warrior

Pług Moro Aratri PNT 16/A Warrior wzbudzał zainteresowanie zwiedzających Agro Show 2021 fot. Adam Ładowski

5-skibowy obracalny pług obrotowy Warrior budził na stoisku niemałe zainteresowanie. Jego ważąca 2800 kg konstrukcja posiada poza systemem Stone System także hydrauliczną regulację szerokości roboczej między 25-65 cm.

Uwagę zwracają ciekawe ażurowe odkładnice, a głębokość orki można ustalać między 25 a 35 cm. Pług wyposażony jest ponadto w urządzenie wyważające z pamięcią, światła i panele transportowe oraz koła robocze o rozmiarze 26x12.00-12. Wymagana moc ciągnika współpracującego z tym pługiem to 200-280 KM.

Trzeba przyznać, że maszyny tej rodzinnej włoskiej firmy stanowią ciekawą alternatywę na polskim rynku maszyn rolniczych.