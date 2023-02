Jeden ze youtuberów zajmujących się techniką motoryzacyjną tym razem wziął na tapetę poczciwego Ursusa C-360.

W filmie umieszczonym na popularnym serwisie internetowym z filmami pada wiele ciepłych słów na temat testowanego ciągnika, jest omówiona pokrótce jego historia, której tu nie będziemy przytaczać. Po części teoretycznej następuje również pełna dramaturgii część praktyczna czyli jazda ciągnikiem.

Zanim jednak zaczniecie krytykować warto pamiętać, że prowadzący, czyli Michał Koziar znany miłośnikom klasycznych sprzętów jako Motobieda jest, jak sam podkreśla, "miastowym" i siedzi po raz pierwszy za kierownicą ciągnika Ursus C-360 i w ogóle za kierownicą jakiegokolwiek ciągnika rolniczego.

- Pierwszy raz w życiu jeździłem traktorem i okazało się to zaskakująco łatwe i przyjemne. Natomiast o ciągnikach wiem niewiele więcej niż o fizyce kwantowej. To dobrze, więcej ludzi może napisać, że autor w ogóle się nie zna. Jak komuś było smutno, że coś pomyliłem, to przykra sprawa, nie lekceważę jej. Natomiast bardziej na poważnie, jeśli bawi was koncepcja oglądania amatora w sprzęcie rolniczym to oczywiście chętnie przygarnę bizona czy inny ciekawy stary sprzęt rolniczy do testu - powiedział Farmerowi Michał Koziar, autor kanału Motobieda.

Nie do końca C-360

Jeśli się jednak przyjrzeć to testowany ciągnik nie jest czystorasową sześćdziesiątką. bowiem przednia oś pochodzi z C-355, silnik z C-360, a tylny most z C-4011. Do tego obecny właściciel zamontował wspomaganie kierownicy prawdopodobnie z samochodu Lublin. O tym wszystkim wspomina zresztą sam prowadzącym który podkreślił także, że sam ciągnik nie jest w stanie idealnym i jest używany tylko na terenie schroniska dla zwierząt w Korabiewicach, które udostępniło ciągnik do testów.

Jedyna uwaga co do filmu to zbyt dużo przebywania prowadzącego pod uniesionym ładowaczem czołowym. Jak przebiegł test możecie zobaczyć poniżej.