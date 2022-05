Motocykl zasilany olejem napędowym wydaje się idealnym rozwiązaniem dla rolników.





Jednym z nielicznych producentów tego typu pojazdu jest kalifornijska firma Hayes Diversified Technologies (HDT), która postanowiła stworzyć motocykl z silnikiem diesla. Projekt pierwotnie powstał na potrzeby armii amerykańskiej, która preferuje w swoich pojazdach ten właśnie rodzaj paliwa.

Bazą dla stworzenia tego enduro na ropę jest Kawasaki KLR650, jego oryginalny silnik producent zastąpił silnikiem wysokoprężnym M1030M1 JP8 o mocy około 30 KM, przy obrotach 5700 obr./min. i pojemności 611 cm3.

Może on pracować zarówno na oleju napędowym jak i paliwie lotniczym -kerozynie. Ideą jaka przyświecała firmie HDT było wyprodukowanie jednostki wysokoprężnej, która charakteryzowałaby się dużą mocą oraz wysoką wartością momentu obrotowego, bez potrzeby stosowania doładowania.

W silniku zastosowano 4-zaworową głowicę w połączeniu ze wstępną komorą spalania oraz optymalnie dostrojoną charakterystyką wtrysku paliwa. Do komory wstępnej paliwo dostarczane jest za pomocą wtrysku pośredniego, co skutkuje bardziej miękką pracą silnika i zmniejsza ciśnienie panujące w cylindrze. Silnik jest wyposażony w mechaniczną pompę wtrysku paliwa.

Maszyna po modyfikacji otrzymała nazwę HDT JP8 Diesel. Masa motocykla to 166 kg maksymalna prędkość wynosi 150 km/h. Jeśli chodzi o przyśpieszenie to wynosi ono od 0 do 100 km/h około 10 s. Silnik M103M1 szarpie i trzęsie niemiłosiernie, ale jest prosty w obsłudze i pali mało bo zaledwie około 2,5 l na 100 km. Przy zbiorniku paliwa o pojemności 20 litrów jego zasięg wynosi ok. 1000 km.