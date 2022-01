MRC: Ile zapłacimy za ciągniki Kirovets?

Popularne Kirowce możemy coraz częściej spotkać na krajowych polach. Na rynku wyróżniają się nieskomplikowaną budową oraz atrakcyjną ceną w stosunku do zachodniej konkurencji. A jeśli mowa o cenie, to pora przejść do konkretów

Nasz nowy cykl MRC – Maszynowy Raport Cenowy rozpoczynamy z wysokiego C, a więc od przeglądu cen jednych z największych ciągników rolniczych. Na początek pod lupę wzięliśmy rosyjskie ciągniki Kirovets. Ile zatem za nie zapłacimy?

Kirovets – prosty, mocny i stosunkowo tani

Przepis na rynkowy sukces w przypadku Kirowca był prosty, niemal tak samo prosty, jak jego konstrukcja. W efekcie rosyjscy inżynierowie stworzyli potężne ciągniki przegubowe, w których obecność elektroniki ograniczono do niezbędnego minimum. Dzięki temu można było zaoferować je w atrakcyjnej na tle konkurencji cenie.

Kirowiec – oferta rynkowa

W Polsce ciągniki Kirovets sprzedawane są m.in. przez firmę Agromilka i w jej ofercie znajdziemy traktory o mocy od 250 aż do 428 KM. Oferta jest zatem skierowana głównie do średnich i dużych gospodarstw rolnych.

Najmniejszy ciągnik o oznaczeniu K-525 jest wyposażony w 6-cylindrowy silnik YaMZ o pojemności 6,65 i generuje moc maksymalną 250 KM oraz maksymalny moment obrotowy na poziomie 1100 Nm.

Wersja podstawowa traktora została wyceniona na niespełna 526 tys. zł brutto (wszystkie ceny podawane w artykule są wyrażone w wartościach brutto) i już w standardzie oferuje pompę hydrauliczną o wydatku 210 l/min., tylny podnośnik o udźwigu 8,1 t sterowany elektrohydraulicznie, klimatyzację, ogrzewanie oraz dwumiejscową kabinę.

Ciągniki Kirovets oferują najtańsze konie mechaniczne na rynku fot. mat. prasowe

Wśród najczęściej wybieranych opcji rolnicy decydują się na doposażenie ciągnika w przedni TUZ w cenie 20,5 tys. zł, oraz w zestaw kół bliźniaczych za kwotę niemal 38 tys. zł.

Gdybyśmy jednak potrzebowali dużo mocniejszego ciągnika, to Kirovets zaproponuje nam model K-742M, który od lat dzierży tytuł traktora oferującego najtańsze konie mechaniczne na rynku.

Dzieje się tak dlatego, że ten kosztujący 689 tys. zł kolos dysponuje mocą aż 420 KM! W tym wypadku moc generowana jest przez 8-cylindrową jednostkę napędową TMZ o pojemności 17,24 l. Maksymalny moment obrotowy? Prawie 2000 Nm.

Aby móc wykorzystać w pełni możliwości tego ciągnika, należałoby doposażyć go w zestaw kół bliźniaczych za kwotę 76 tys. zł. Pozostaje nam jeszcze zapłacić za transport tego rosyjskiego monstrum – ponad 23 tys. zł.

Z informacji od przedstawiciela firmy Agromilka wynika, iż jest to najpopularniejszy model sprzedawany w Polsce.

Nieco mocniejszy ale i sporo droższy będzie model K-742M Premium wyposażony w silnik Mercedesa o pojemności 12,82 l, który w tym wariancie generuje 428 KM mocy maksymalnej oraz okrągłe 2000 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Cena? Prawie 800 tys. zł. Mogłoby się wydawać, że to dużo, jednak pamiętajmy, że w tej cenie otrzymujemy ciągnik przegubowy o masie własnej ponad 16 t, który po doposażeniu go w koła bliźniacze jest traktorem prawie nie do zatrzymania.

A Wy na jaki ciągnik postawilibyście, gdybyście mieli wybrać maszynę o mocy od 250 do 428 KM? Czy wówczas Kirovets byłby przez Was brany pod uwagę? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!