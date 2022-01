MRC: Maszynowy Raport Cenowy - nowy cykl Farmera

Wraz z Nowym Rokiem w dziale Techniki rolniczej zaplanowaliśmy specjalnie dla Was zupełnie nowy cykl artykułów, w których będziemy opisywać konkretne maszyny oraz przede wszystkim zamieszczać ich ceny.

Często w wiadomościach prywatnych, które do nas kierujecie, sugerujecie, abyśmy większy nacisk położyli na informowanie Was o cenach nowych maszyn rolniczych. Dlatego oto i on – nowy cykl "MRC - Maszynowy Raport Cenowy".

Ceny nowych maszyn rolniczych

Polityka cenowa wielu producentów maszyn rolniczych niestety nie zakłada jawnego publikowania cenników, czy też konfiguratorów maszyn, jak to ma miejsce chociażby w branży motoryzacyjnej.

To o tyle dziwne postępowanie, że przecież cena jest jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę przy planowaniu inwestycji w sprzęt rolniczy.

Często temat cen maszyn rolniczych - choć oczywiście nie jest to normą - jest wręcz tematem tabu – i my postaramy się z tym rozprawić. Zagadnienie szczególnie ważne jest teraz, gdy ceny sprzętu znacząco rosną i trudno jest być na bieżąco.

W ramach nowego cyklu będziemy w każdy piątek o godzinie 12:00 publikować artykuły, w których zajmiemy się kolejnymi maszynami, zaprezentujemy ich wyposażenie oraz przede wszystkim ceny.

Dzięki temu po pierwsze bez wychodzenia z domu rolnicy będą mogli w przybliżeniu poznać ceny poszczególnych maszyn, a po drugie w dłuższym horyzoncie czasowym ułatwi nam to ocenę kształtowania się poziomów cen.

Pierwszy artykuł z cyklu "MRC - Maszynowy Raport Cenowy" pojawi się na naszym portalu już w najbliższy piątek 7 stycznia o godz. 12:00.

Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie odnośnie tego, jakie maszyny i jakich producentów powinniśmy wziąć na warsztat w pierwszej kolejności. Dajcie nam znać w komentarzach.

