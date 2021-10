MTZ-82 i pękająca pompa hydrauliki - Farmer radzi

Ostatnio zadzwonił do nas rolnik z pytaniem, dlaczego w jego MTZ-cie z 1988 r. pękła pompa hydrauliki, a po jej wymianie gwałtownie przybyło oleju w skrzyni biegów. Postanowiliśmy opisać ten przypadek i rozwiązać zagadkę.

MTZ-82 od ponad 45 lat należy do jednych z najbardziej popularnych ciągników w naszym kraju. Jeszcze w starej kabinie pojawił się w Agromach pod koniec lat 70. i dzięki niskiej cenie i prostej konstrukcji szturmem podbił polskie pola. Niewątpliwym atutem był napęd na obie osie, co ówcześnie było rzadko spotykane w tej kategorii.

Tytułowy problem, z którym spotkał się nasz czytelnik, nie należy do rzadkich przypadków, więc postanowiliśmy przybliżyć wam tę usterkę i przyczyny jej występowania. Jednak zacznijmy od początku.

Układ hydrauliczny MTZ-82

Instalacja hydrauliczna ciągnika MTZ-82 składa się ze zbiornika oleju hydraulicznego (20 l) umieszczonego przed kabiną. Od strony kierowcy przykręcony jest do niego rozdzielacz typu R i poniżej pompa hydrauliczna NSz-32.

Z rozdzielacza stalowymi przewodami podawane jest ciśnienie na zewnętrzne wyjścia (boczne i tylne) oraz na regulator siłowy pod siedzeniem kierowcy, a z niego na siłownik hydrauliczny C-100. Prosto, skutecznie i na wierzchu, co ma swoje wady i zalety.

Schemat instalacji hydraulicznej ciągnika MTZ-82 rys. katalog Belarus

Pękła pompa

Nasz czytelnik Rafał tak opisał uszkodzenie: któregoś dnia w czasie pracy chciał podnieść maszynę na TUZ-ie i nagle pompa hydrauliczna zawyła i pękła, tryskając wokół siebie gorącym olejem. Na szczęście awaria wydarzyła się na podwórku i jeśli nie licząc szkód w samym ciągniku, obyło się bez kosztów.

Włącznik pompy hydraulicznej MTZ. Jeśli nie korzystamy z podnośnika jego wyłączenie oszczędza zużycie pompy. rys. katalog Belarus

Po zamontowaniu nowej pompy, uszczelki na wlocie i odpowiedniego oringu na wylocie oraz zalaniu świeżym olejem hydrauliki uruchomiono ciągnik bez włączonego (osobnym sprzęgłem) napędu pompy. Po jego włączeniu obroty silnika się zachwiały, a z mechanizmów napędu pompy zaczęły dochodzić podejrzane odgłosy i świst.

Na przeźroczystej skali poziomu oleju hydraulicznego umieszczonej z boku zbiornika widać było też jego gwałtowny spadek. Po zatrzymaniu ciągnika wykryto znaczący wzrost poziomu oleju w skrzyni biegów.

Skąd taka awaria?

Jak wspomnieliśmy, problem nie jest jednostkowy. Co prawda opisane tu pęknięcie pompy zdarza się rzadko, ale “hurtowy” wrzut oleju z hydrauliki do wnętrza korpusu skrzyni biegów już nie.

Do zbiornika oleju przykręcona jest pompa i rozdzielacz. Na rysunku widoczny także przewód ciśnienia pompy. rys. katalog Belarus

Zanim jednak wyjaśnimy przyczyny tej awarii, przyjrzyjmy się drodze, jaką przebywa olej hydrauliczny w tym modelu MTZ.

Olej hydrauliczny zasysany jest bezpośrednio krótkim kolankiem z dna zbiornika przez zębatą pompę NSz-32. Dalej, już pod ciśnieniem trafia do rozdzielacza hydraulicznego i jeśli żaden z jego trzech suwaków nie jest przesunięty w tryb “praca”, ciśnienie trafia na zawór przelewowy. Ten w trybie otwartym kieruje strumień oleju z powrotem do zbiornika, gdzie trafia po przejściu przez papierowy (w tym modelu) filtr i obieg się zamyka.

Położenie zaworu przelewowego w rozdzielaczu. Tu widoczne elementy od 43 do 52. rys. katalog Belarus

Jak się zapewne już domyślacie, słabym punktem tego rozwiązania jest zawór przelewowy. Pracuje on, wykonując krótki skok wspomagany ciśnieniem oleju z jednej strony, a stalową sprężyną kontrującą jego ruch z drugiej. Zakończona stożkiem główka zaworu dopchnięta przez sprężynę styka się z ostrym kantem stalowego pierścienia, w ten sposób zamykając i uszczelniając przepływ oleju.

Wróćmy do problemu - przyczyny obu awarii

Przyczyną awarii ciągnika okazał się zacięty zawór przelewowy. Zawiesił się on w pozycji, która uniemożliwiała swobodny przepływ oleju z pompy przez rozdzielacz do zbiornika, całkowicie go zatykając. Skutkiem tego ciśnienie oleju w pompie nie mogło znaleźć sobie ujścia, przekroczyło stan krytyczny i (z braku zaworu bezpieczeństwa w instalacji hydraulicznej tego ciągnika) rozerwało pompę.

Zawór przelewowy kompletny: 52-pierścień, 50-zawór, 46-sprężyna, 44- gniazdo zaworu, 43 i 45 -oring, 41-pokrywa uszczelniająca

Po montażu drugiej nowej pompy sytuacja się powtórzyła: pompa została włączona przez sprzęgło, zawór nadal znajdował się w pozycji zaciętej, a ciśnienie nie miało ujścia. Tym razem jednak przekroczenie ciśnienia krytycznego w pompie NSz-32 skutkowało “przebiciem się” ciśnienia w najsłabszym punkcie, czyli po wewnętrznych uszczelnieniach i simeringu wałka napędu pompy.

Cały olej, który w tym momencie przechodził przez pompę, był wtłaczany pod ciśnieniem do mechanizmu jej napędu znajdującego się w skrzyni sprzęgłowej. Ponieważ w ciągniku MTZ-82 stanowi ona wraz ze skrzynią biegów i obudową tylnego mostu jeden zbiornik oleju przekładniowego, został on w ciągu jednej chwili “wzbogacony” o kilkanaście litrów oleju hydraulicznego.

Naprawa i wymiana - krok po kroku

Poza kolejną nową pompą hydrauliczną, jej uszczelkami, nowym olejem hydraulicznym (20 l.) i przekładniowym (40 l.) naprawa awarii objęła także znajdujący się w rozdzielaczu zawór przelewowy. Po odkręceniu jego pokrywy przykręcanej na dwie śruby, jedną z nich wkręcamy w widoczny wewnątrz kielicha zaworu gwint i wyciągamy (na siłę). Następnie usuwamy sprężynę i sam zawór. Wewnątrz pozostaje wbity stalowy pierścień, który koniecznie musimy usunąć i wymienić na nowy. Wyciągamy go szczypcami do segerów.

Montaż zaworu przebiega w odwrotnej kolejności: najpierw nowy pierścień (kupujemy go w komplecie z nowym zaworem) - pamiętając, o prawidłowym montażu, gdzie ostry kant wewnętrzny musi stykać się ze stożkowym grzybkiem zaworu. Następnie dokładnie umyty sam zawór (wchodzi z lekkim luzem), sprężyna i kielich zaworu, na który nakładamy nowy oring. Mocno naciskając, sprawdzamy, czy zawór pracuje i dokręcamy jego pokrywę, obowiązkowo wymieniając jej oring uszczelniający.

Zbiornik oleju hydrauliki. Widoczny papierowy wkład filtra rys. katalog Belarus

Zanim zalejemy hydraulikę nowym olejem, pamiętajmy o wymianie papierowego filtra hydrauliki i jego nowym oringu. W naszym przypadku filtr ten był już bardzo brudny, rozwarstwiony i zassany, co poważnie ograniczało przepływ oleju.

Po tych czynnościach zalany świeżym olejem hydraulicznym ciągnik już normalnie zaczął podnosić maszyny i wrócił do pracy. Naszemu rolnikowi poleciliśmy wymianę filtra hydrauliki za 50 mtg, a później przynajmniej dwa razy w roku.

Przyczyna awarii MTZ-a

Do tej nagłej awarii doprowadził jak już wspomnieliśmy zacięty zawór przelewowy. Pod jego kielichem sprężyna była oblepiona zanieczyszczeniami i drobinami piasku. Prowadnica zaworu miała na sobie “nitki” czerwonego silikonu, który był przyczyną jego zacięcia.

Pan Rafał przyznał, że ciągnik kupił trzy lata temu i przez ten czas nie wymienił oleju w hydraulice ani jego filtra kosztującego 15 zł. Ich okresowa wymiana zapewne zapobiegłaby awarii ciągnika.