MTZ Belarus na wystawach w Stanach Zjednoczonych

Ciągniki MTZ Belarus są oferowane w USA i Kanadzie, ale ich aktualna sprzedaż nie powala. Dlatego też Białorusini, celem zmiany tej niekorzystnej sytuacji, planują wystawić swoje ciągniki na kilku amerykańskich wystawach.

Informację taką przedstawiciele Mińskiej Fabryki Traktorów przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pierwszym przystankiem w ramach szeroko zakrojonej trasy promocyjnej ma być wystawa Farm Progress Show, która odbędzie się w mieście Decatur , stan Illinois na przełomie sierpnia i września tego roku. Mają tam zostać zaprezentowane trzy modele ciągników: MTZ Belarus 952.7 (95 KM), 1025.7 (110 KM) i 1221.7 (136 KM) z silnikami Tier IV Final.

Następną wystawą ma być Big Iron Farm Show w Dakocie Północnej, która odbędzie się w terminie 14-16 września 2021, a w planach są jeszcze kolejne demonstracje.

MTZ Belarus w Ameryce Północnej obecny jest od 1968 roku

Od końca lat 60-tych ubiegłego wieku do dzisiaj w Ameryce Północnej sprzedano ponad 50 tys. ciągników MTZ Belarus. Warto jednak zaznaczyć, że w czasach Związku Radzieckiego na amerykańskim rynku pod marką Belarus sprzedawano także m.in. rosyjski ciągniki Kirowiec czy też Władimiriec.

Sprzedaż na tamtejszym rynku trwała do lat 90-tych ubiegłego wieku, po czym nastąpiła dłuższa przerwa i ponowny powrót ciągników MTZ Belarus w roku 2010. Stało się to za sprawą kanadyjskiego dystrybutora MTZ Equipment Ltd. z siedzibą w Thornhill, Ontario.

Ile kosztują ciągniki MTZ Belarus w Stanach Zjednoczonych?

Ceny białoruskich ciągników kształtują się mniej więcej tak: MTZ Belarus 1220 (122 KM) – 59 800 dolarów, 1221 (136 KM) – 71 200 dolarów, 1523 (155 KM) – 83 800 dolarów i 2022 (212 KM) – 121 000 dolarów. Podane kwoty są sugerowanymi cenami detalicznymi producenta. Na ciągniki standardowo oferowana jest dwuletnia gwarancja, którą opcjonalnie można wydłużyć do lat pięciu.