MTZ Belarus zwiększył eksport do krajów spoza WNP

Mińska Fabryka Traktorów w 2020 roku zwiększyła eksport swoich produktów do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw o 18,5 proc.

Mińska fabryka Traktorów cały czas ma się dobrze i zwiększa liczbę rynków, na które wysyła swoje ciągniki i maszyny. Świadczy tym wspomniany 18,5 proc. wzrost.

Trzej najwięksi odbiorcy bez zmian, ale pojawiają się nowi

W ubiegłym roku MTZ Belarus wyeksportowało zwoje produkty o łącznej wartości 530 milionów dolarów.

Głównym odbiorcą białoruskiego sprzętu pozostała Rosja, na drugim miejscu uplasował się Kazachstan, a na trzecim Ukraina.

Łącznie produkty MTZ Belarus trafiły do ​​45 krajów, w tym do dziewięciu, na których nie były sprzedawane w 2019 roku. Są to Burundi, Haiti, Gwatemala, Gwinea, Dominikana, Zimbabwe, Indonezja, Wielka Brytania oraz Hiszpania.

– Pomimo pandemii koronawirusa zakład dobrze radził sobie w sprzedaży do krajów spoza WNP. Wolumen eksportu wzrósł o prawie 20 proc. Sprzedaż produktów do Rosji i innych krajów WNP jest nieco niższa niż planowano, ale w każdym razie jest bliska tego, co w zasadzie można by uzyskać w tej sytuacji – powiedział Michaił Kadnikow, zastępca dyrektora generalnego ds. marketingu MTZ.