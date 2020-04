MTZ intensyfikuje sprzedaż ciągników do Sudanu

Białoruski MTZ wysyła kolejną partię ponad 100 ciągników do Sudanu i jest to już druga transza w tym roku. Fabryka pracuje pomimo wszechobecnej pandemii COVID-19.

Jak informuje Mińska Fabryka Traktorów, pierwsza dostawa odbyła się w styczniu kiedy to 102 ciągniki o wartości rynkowej 1,24 mln dolarów zostały dostarczone do Sudanu. W ubiegłym roku do tego afrykańskiego kraju, gdzie prawie 80 proc. ludności jest zatrudnione w sektorze rolnym, wysłano 153 ciągniki o wartości 1,89 mln dolarów.

Białorusini uważają rynek sudański za przyszłościowy. Za pośrednictwem tamtejszego dealera MIG Agricultural Co. Ltd. ciągniki MTZ są na nim obecne od ponad 15 lat.

Fabryka MTZ została założona w 1946 r., a w sierpniu 2014 została przekształcona w MTZ-Holding, obejmujący swoim zasięgiem 9 innych przedsiębiorstw oraz 26 zagranicznych zakładów montażowych i zatrudniający łącznie ponad 17 tys. osób. MTZ cały czas pozostaje jedną z największych niezależnych firm w branży maszyn rolniczych na świecie. Obecnie produkuje ciągniki o mocy od 20 do 355 KM, a swoje produkty dostarcza do ponad 60 krajów.