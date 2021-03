MTZ jakiego nie znacie

Ciągniki marki MTZ-Belarus obecne są w Polsce już prawie 50 lat. Jednak modele, jakie znamy z naszych pól, stanowią jedynie część produkcji mińskich zakładów.

W tym roku Mińska Fabryka Ciągników (Минский тракторный завод) obchodzi 75-lecie istnienia. Ciągniki MTZ na trwałe wpisały się w historię mechanizacji nie tylko w Polsce, ale i niemal na całym świecie. Przez jednych chwalone, przez innych wyklinane pracują od lat w tysiącach polskich gospodarstw. Proste w obsłudze i naprawie opierają się ciągnikowym modom, stawiając na praktyczność i niską cenę.

Produkcja mińskich zakładów nie ogranicza się jednak wyłącznie do samych ciągników, jakie znamy z pól czy ekspozycji targowych. Na ofertę składają się także inne konstrukcje mniej lub bardziej powiązane z rolnictwem. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Belarus-09 H

Belarus-09 H

To niezwykłe urządzenie zwane “monoblokiem” przeznaczone jest do prac ogrodniczych i na małych poletkach, a po podłączeniu przyczepki także do prac transportowych. Napęd zapewnia 8-konny benzynowy silnik Hondy. Napęd oczywiście na jedną oś. Przenoszenie napędu na zewnętrzne przystawki wałkiem WOM.

Belarus MSU-108

Belarus MSU-108

Tak, to ratrak inaczej nazywany śnieżnym kotem, przeznaczony do przygotowywania tras narciarskich. Waży ponad 5 ton, a napędzany jest przez silnik o mocy 176 KM.

Belarus MGL-363M2

Belarus MGL-363M2

To samochód do zadań specjalnych. Przeznaczony jest do transportu ludzi i towarów po poziomych i pochyłych wyrobiskach. Napędza go ten sam silnik D-245 z turbiną, jaki znajdziemy w ciągniku 84-konnym. Prędkość maksymalna to 45 km/h. Może nim podróżować pięć osób. Nośność 2000 kg.

Belarus-80X

Belarus-80X

Mało znana u nas trójkołowa konstrukcja popularnego modelu MTZ-80. Ze względów bezpieczeństwa prędkość maksymalną tej wersji ograniczono do 18 km/h. Inne parametry są takie jak w pełnoprawnym ciągniku o czterech kołach.

Belarus-132Н

Ogrodniczy ciągnik nie musi być nudny. Żadnych zbędnych plastików, czyste połacie giętej blachy. Ponad pół tony wagi i napęd na cztery równej wielkości koła. Choć nie jest to jego główna zaleta, ten pojazd może się rozpędzić do 18 km/h, a to dzięki 12-konnemu silnikowi Hondy. Na pokładzie hydraulika i WOM. Bezpieczeństwo bierne zapewnia ROPS.

Pług PO- (4 + 1) -40

Pług PO- (4 + 1) -40

Mińska Fabryka traktorów produkuje także całkiem sporo różnej wielkości pługów. Oto jeden z nich: agregowany z ciągnikami o mocy 120 - 150 KM. Sprężynowe zabezpieczenie korpusów, możliwość regulacji szerokości bruzdy pługa, prędkość robocza do 9 km/h, głębokość orki do 27 cm, waga 2,8 t.

To oczywiście nie wszystkie maszyny i ciągniki produkowane w Mińsku. Część z nich na pewno znacie i trochę żal, że nie wszystkie wyroby spod znaku MTZ możemy spotkać w naszym kraju.



Jak wam się podobają maszyny w naszym przeglądzie i co o nich sądzicie?

