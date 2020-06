MTZ planuje znaczne zwiększenie produkcji

Do podsumowania ostatnich dwóch lat, i co chyba istotniejsze, do przedstawienia planów na najbliższe 10 lat - okazją była fabryczna wystawa zorganizowana pod koniec maja z okazji 74-lecia powstania firmy MTZ.

Mińska Fabryka Traktorów, a dokładniej MTZ Holding pomimo różnych trudności ekonomicznych, zmniejszonego popytu i zwiększonej konkurencji w ostatnich latach wciąż działa stabilnie i rentownie – jest ona jednym z fundamentów przemysłu białoruskiego.

Na poparcie tego stwierdzenia przedstawiciele mińskiej fabryki podali dane, z których wynika, że produkcja ciągników w 2018 r. wyniosła 40,8 tys. szuk, a rok później 39,5 tys. egzemplarzy. Należy wspomnieć, że traktory MTZ oprócz Mińska są wytwarzane również w białoruskich miastach Bobrujsk i Smorgonie.

Około połowa produkcji znajduje nabywców w Rosji, 35 proc. w pozostałych krajach WNP (do nich należy m.in. Białoruś), a pozostałe 15 proc. eksportowanych jest do innych państw.

Jeśli chodzi natomiast o wspomniane we wstępie plany na przyszłość to do 2030 r. produkcja ma być zwiększona do 60 tys. ciągników MTZ Belarus rocznie! Przy czym planowane jest zmniejszenie sprzedaży do Rosji (do 33 proc.), a znaczne zwiększenie sprzedaży poza kraje WNP do 37 proc. Widać Białorusini nie chcą już być w tak wysokim stopniu uzależnieni od rosyjskiego popytu.

W tych ambitnych zamierzeniach pomóc mają nowe generacje traktorów MTZ oparte na silnikach Caterpillar o mocach do 440 KM, które w średnioterminowej perspektywie czasu mają całkowicie zastąpić stare konstrukcje. Zapewne nie wszystkich ten fakt ucieszy. Jednocześnie unowocześniony zostanie proces produkcyjny, który spowoduje wspomniane istotne zwiększenie wolumenu produkcyjnego przy zmniejszonej ilości pracowników – w Mińsku ma ich zostać „tylko” 10 tys.