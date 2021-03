Na co należy zwrócić uwagę podczas testowania maszyn przed zakupem?

Inwestycja w maszynę wymaga decyzji, która wpływa na działalność gospodarstwa i jego rozwój przez wiele kolejnych lat. Idealnie dobrana maszyna umożliwi rolnikowi zwiększenie wydajności, bezpieczeństwo, komfort pracy oraz poszerzenie działalności.

Podjęcie decyzji o zakupie maszyny warto poprzedzić przetestowaniem jej na swoim polu. Rozpoczyna się sezon prac polowych, dlatego już teraz można umówić się na pokaz wybranej maszyny. Zapytaliśmy Pana Mateusza z miejscowości Zimne, właściciela przyczepy wielozadaniowej Claas Cargos, na co szczególnie zwracał uwagę podczas testowania tej maszyn na swoim polu.

Podstawowe kryteria

Pan Mateusz podkreśla, że do zakupu przyczepy przekonało go wiele aspektów, jednak podobnie jak dla innych użytkowników, kluczowymi elementami, skłaniającymi do wyboru maszyny są: mocna rama, stabilne podwozie, solidne burty i przestrzeń ładunkowa.

- Oprócz funkcjonalności urządzenia, zaskoczył mnie fakt, że przyczepa jest stabilna nawet przy załadowaniu do maksimum jej objętości - podkreśla Pan Mateusz.

Właśnie takie cechami charakteryzowała się omawiana maszyna.

- Przyczepa, z której korzysta Pan Mateusz, posiada wersję podwozia tandem, która wyposażona jest w amortyzację mechaniczną na bazie resorów parabolicznych. System konstrukcji podwozia w przyczepach Cargos jest autorską technologią Claas i charakteryzuje się tym, że jest ona skręcana, co pozwoliło na obniżenie masy o 10 proc. w porównaniu do konstrukcji spawanej, jaka jest zazwyczaj standardem na rynku. Lżejsza przyczepa nie traci przy tym na stabilności - mówi Paweł Baurycza, Product Manager Claas Polska.

Przetestuj wszystkie funkcje w maszynie

Wiele innowacyjnych rozwiązań Pan Mateusz przetestował na swoim polu przed zakupem.

- Możliwość przetestowania przyczepy objętościowej, ostatecznie wpłynęła na decyzję o dołączeniu jej do mojego parku maszyn. Podczas testu dowiedziałem się, że przyczepa Claas Cargos jest wyposażona w obniżaną lub wręcz całkowicie otwieraną hydraulicznie pod kątem 90 stopni przednią część podłogi. To pozwala mi na swobodny dostęp do rotora i noży, a także pomaga wykorzystać dodatkową powierzchnię. Natomiast przy wyładunku automatyczne podniesienie tej części podłogi pozwala opróżnić przyczepę z resztek materiału - dodaje gospodarz.

Model, na który zdecydował się Pan Mateusz posiada dziewięcioramienny rotor, który składa się z trzech części. Dzięki czemu w razie awarii któregoś z elementów, nie ma konieczności demontażu całego rotora. Wystarczy wymienić tylko poszczególny segment.

- Dzięki hydraulicznie uchylanej przedniej części podłogi można wymienić noże, których jest tu aż 40 i są one wzmacniane i dwustronne. Czynność ta wykonywana jest szybko i sprawnie, nie tracąc czasu podczas intensywnych prac w sezonie - mówi Paweł Baurycza.

Istnieje również możliwość całkowitego demontażu zespołu pobierająco-tnącego, co pozwala na zmniejszenie masy maszyny o ok. 2,5 t. Przekłada się to na niższe koszty eksploatacji oraz na mniejsze zużycie paliwa w ciągniku.

Rozmiar kół ma znaczenie

Przyczepa Cargos 8400, której używa Pan Mateusz jest wyposażona w ogumienie o rozmiarze 800/45 R26,5.

- Cieszę się, że miałem możliwość doposażenia maszyny w koła o szerokości 800 mm i profilu 26,5 cala. To zdecydowanie ułatwiło pracę, gdyż moje łąki mają podłoże torfowe - mówi Pan Mateusz. - Jeśli zaś chodzi o samą kwestię zbioru trawy, najistotniejsza dla mnie jest jakość cięcia i tu przyczepa Claas sprawdziła się idealnie. Trawa była drobno pocięta i nie było zabrudzeń. Dzięki temu pasza dla krów jest wysokiej jakości, można ją dobrze ubić i wyzbyć się ryzyka strat - tłumaczy gospodarz.

