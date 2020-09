Na co zwrócić uwagę, kupując ciągnik średniej wielkości?

Segment ciągników o średniej mocy cieszy się wśród rolników największym zainteresowaniem. Nie ma się temu co dziwić, gdyż te maszyny charakteryzują się uniwersalnością i sprawdzą się w wykonywaniu wielu zadań. Co wziąć pod uwagę decydując się na taką inwestycję?

Ze względu na swoją uniwersalną konstrukcję, ciągniki o średnich mocach znajdą zastosowanie zarówno w małych gospodarstwach – gdzie często pełnią funkcję głównego "konia pociągowego", w dużych gospodarstwach – gdzie doskonale sprawdzą się w roli traktorów pomocniczych.

Im większa ładowność…

… tym wszechstronniejsze wykorzystanie maszyny. Możliwość zaczepienia ciężkiego pługa, brony, ale też ładowacza czołowego czy ewentualne wykorzystanie maszyny w transporcie – oto najczęstsze zastosowania uniwersalnej maszyny. Dzięki maksymalnej ładowności na poziomie 4,7 t oraz udźwigowi tylnego podnośnika sięgającemu aż 5,7 t modele John Deere 6090M–6140M wiele zyskują.

W rodzinnych gospodarstwach często pojawia się potrzeba wykorzystania danego ciągnika do wszelkich prac. Z kolei w przypadku większych przedsiębiorstw uniwersalność może przełożyć się na możliwość zaoferowania usług wykonanych w sposób fachowy i sprawnie przy użyciu danej maszyny, np. z ładowaczem czołowym czy też usług transportowych.

Skrzynia biegów

Wydajność pracy operatora zależy nie tylko od jego doświadczenia i umiejętności, ale też usprawnień, z których może na co dzień korzystać. Dlatego też w nowych ciągnikach serii 6M, oprócz dobrze znanych przekładni stopniowych, wdrożono przekładnię hydromechaniczną AutoPowr, o czym pisaliśmy niedawno:

Tego typu przekładnie dotąd zarezerwowane były dla ciągników klasy premium. Teraz rolnik może zdecydować się na tego typu przekładnię już w ciągniku o mocy znamionowej na poziomie 90 KM.

Umożliwia ona płynną regulację prędkości i stałe przekazywanie mocy przy prędkościach od 50 m/h aż do 40 km/h w transporcie.

Rozstaw osi

Co ciekawe, modele serii 6M podzielone są na trzy grupy pod względem rozstawu osi. Pierwsza grupa to ciągniki o mocy od 90-120 KM (odpowiednio ciągniki o oznaczeniach 6090M-6120M). Charakteryzują się one rozstawem osi wynoszącym 2400 mm.

Kolejna wielkość to ciągniki 6130M oraz 6140M z rozstawem sięgającym 2580 mm. Największy rozstaw osi został zarezerwowany dla modeli 6145M-6155M i wynosi 2765 mm. Warto pamiętać, iż parametr ten wpływa na stabilność pracy z ciężkimi maszynami oraz na jej wygodę.

Wygoda priorytetem

Dla osób kierujących gospodarstwem, bez względu na skalę prowadzonej działalności, bardzo ważne jest proste założenie: zrobić więcej przy mniejszym wysiłku i czasie, a to możliwe jest przy odpowiednim komforcie operatora. Przestrzeń robocza ciągnika powinna być tak zaprojektowana, by w całości służyła intuicyjnej i prostej obsłudze, ale też była dla operatora komfortowa.

W nowych modelach serii 6M wyświetlacz PDU+ znalazł się na przednim prawym słupku kabiny. Przekazuje on na bieżąco najważniejsze informacje o parametrach pracy ciągnika, jak również umożliwia sterowanie funkcją AutoTrac. fot. mat. prasowe

- Dodatkowo nowa kabina jest wyposażona w dach panoramiczny, co umożliwia dokładniejsze i sprawniejsze wykonanie zadań przy użyciu ładowacza czołowego. W przypadku mniejszych modeli zdecydowano się również na nową wersję nisko wyprofilowanej maski zapewniającej lepszą widoczność. Usprawnieniem, na które zwrócą uwagę operatorzy jest też nowy podłokietnik Compact CommandArm, lub konsola po prawej stronie, która obejmuje wszystkie najważniejsze funkcje – zaznacza Szymon Kaczmarek, specjalista ds. produktu John Deere.