Podczas wyboru suszarni, oprócz wielkości i źródła jakim będzie ogrzewana, należy spojrzeć na infrastrukturę gospodarstwa.

Zanim podejmie się decyzje o zakupie suszarni do gospodarstwa, warto spojrzeć na przestrzeń – formę magazynu, odległość od budynków mieszkalnych, zabezpieczenia elektryczne, czy - jak w przypadku suszarni na gaz - miejsca na zbiornik paliwowy.

Lokalizacja suszarni w gospodarstwie

Podstawą jest ustawienie całej instalacji tak, aby możliwe było manewrowanie maszynami wokół kosza przejściowego i swobodne wsypanie ziarna. Załadunek ułatwi również postawienie suszarni na utwardzonej nawierzchni. Najlepiej na betonowej płycie, która dodatkowo pozwoli zebrać rozsypane ziarno, czy zamieść gromadzące się wokół pyły.

Jeżeli nie ma warunków do postawienia suszarni w całości na betonowej płycie, należy pamiętać, aby przynajmniej takie płytki znalazły się pod jej podporami. Jest to ważne z tego względu, gdyż przed rozpoczęciem pracy suszarnia musi zostać wypoziomowana.

Jeżeli suszarnia jest zasilana gazem, ustalenie lokalizacji powinna definiować również dostateczna odległość od zbiorników paliwa. Dotyczy to również źródła zasilania prądem. W obydwu przypadkach należy pamiętać o odprowadzanych kablach i wężach i zabezpieczyć je przed najechaniem lub zaczepianiem przez maszyny - można je wkopać w ziemię, przeprowadzić przez rury lub po prostu zabezpieczyć deskami.

Warto zwrócić uwagę, że podczas pracy z suszarni wydobywa się para, dlatego powinna być ustawiona tak, aby wentylator nie miał możliwości jej zasysania.

Włączona suszarnia jest dość głośna, dlatego przy ustalaniu miejsca należy też pamiętać, aby przynajmniej wylot wentylatora był odwrócony od budynków mieszkalnych.

W kwestii ułatwienia pracy przy suszeniu, warto aby suszarnia znalazła się pod wiatą. Praca pod dachem może okazać się dużo dogodniejsza – nie trzeba jej przerywać np. podczas niesprzyjającej pogody (zwłaszcza podczas późnego zbioru kukurydzy), a także umożliwia składowanie większych ilości ziarna w okolicy kosza przyjęciowego.

Zabezpieczenia elektryczne w suszarniach zbożowych

Montaż suszarni w gospodarstwie, to również odpowiednie przygotowanie instalacji elektrycznej, gdzie prace montażowe powinien wykonywać uprawniony elektryk.

− Sieć elektryczna, do której przyłączona będzie suszarnia, powinna zapewnić takie napięcie, aby nie przekraczało 420V i nie spadało poniżej 380V przy pracy suszarni pod obciążeniem, również przy rozruchu suszarni. Spadki napięcia powodują problemy z rozruchem pełnej suszarni, zwiększają pobór prądu przez silnik, a także skracają jego żywotność – tłumaczy Adam Płoszyński z firmy Drzewicz Wytwórnia Suszarń.

Jeżeli w gospodarstwie brakuje odpowiedniego zabezpieczenia prądu lub jest tak oddalone, że spadki prądu są bardzo duże, wówczas jest jeszcze do wyboru napęd na wałek WOM.

Często w nowoczesnych suszarniach napęd może być i ciągnikowy i elektryczny jednocześnie. Daje to zabezpieczenie w przypadku chociażby przerw w dostawie prądu.

Suszarnia opalana gazem a miejsce na zbiornik

Gaz jest magazynowany w zbiorniku w postaci ciekłej i aby mógł się spalić musi być odparowany. Do tego są trzy rozwiązania: postawienie kilku zbiorników, aby gaz w nich naturalnie odparowywał i mógł bezpośrednio trafiać na palnik. Oprócz miejsca w gospodarstwie na dość spory objętościowo zbiornik, trzeba uzyskać pozwolenie na budowę oraz decyzję środowiskową.

Drugim rozwiązaniem jest wmontowanie do zbiornika zewnętrznego parownika zasilanego grzałką elektryczną. Niestety te urządzenia są kosztowne i bardzo ciężko dostępne.

Trzecią możliwością, która pozwala znacznie uprościć instalację gazową, bez konieczności stacji redukujących jest rozważenie suszarni z tzw. nagrzewnicą na propan lub propan-butan z wbudowanym parownikiem.

− Polega to na tym, że suszarnia pobiera fazę cieplną ze zbiornika i sama odparowuje gaz. Wbudowany w nagrzewnicę parownik do nagrzania i odparowania gazu wykorzystuje ciepło spalania. Jest to najbardziej wydajne energetycznie, gdyż nie mamy dodatkowych strat ciepła na zewnątrz suszarni. Geneza palników montowanych w naszych suszarniach pochodzi ze Stanów, jednak my jako producent, mamy na nią wyłączność w naszym regionie i my również zajmujemy się ich certyfikacją – wyjaśnia Adam Płoszyński.

Suszarnia stacjonarna czy mobilna?

W kwestii tego, czy suszarnia powinna być na kołach, czy wbudowana, decyduje nie tylko wielkość gospodarstwa. Pojemności stacjonarnych suszarni mogą być nawet mniejsze od tych mobilnych. Decydując się na jedną z nich powinno się uwzględnić zaplecze magazynowe – jeżeli w gospodarstwie są silosy lub kosz zasypowy, wówczas suszarnie można dobudować do nich na stałe.

Jest to rozwiązanie, w którym należy uzyskać pozwolenie na budowę, którego decyzja może trwać nawet kilka miesięcy.

Suszarnia mobilna to zdecydowanie rozwiązanie dla tych, gdzie budowa magazynu jest dopiero w planach, liczy się czas lub gospodarstwo podzielone jest na kilka lokalizacji.