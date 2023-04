Zobacz galerię

W ubiegły słoneczny weekend wybraliśmy się na wycieczkę rowerową na północ od Częstochowy. Łącząc przyjemne z pożytecznym, zrobiliśmy zdjęcia z wiosennych prac polowych i porozmawialiśmy z okolicznymi rolnikami.

Ostatnio w regionie Częstochowy pogoda idealna do wiosennych prac polowych. Przejażdżka m.in. po częstochowskich Rząsawach, nieodległych wsiach Borowno oraz Kruszyna była więc doskonałą okazją do zrobienie zdjęć maszyn rolniczych w akcji oraz do kilku spotkań i rozmów z okolicznymi rolnikami.

Głównie opryski, nawożenie oraz uprawki pod kukurydzę

Warunki pogodowo – glebowe dobre, ziemia o odpowiedniej wilgotności, chociaż zdarzały się miejsca (zagłębienia, niecki), gdzie wjechać wciąż ciężko. Na polach pojawili się więc – w swoich nowych i tych nieco starszych ciągnikach – rolnicy wykonujący opryski fungicydami zbóż ozimych, wysiewy nawozów azotowych i NPK w zbożach jarych oraz uprawiający glebę pod wysiew kukurydzy.

Ciągniki i maszyny przeróżnych marek: Claas, Case IH, Deutz-Fahr, John Deere, Massey-Ferguson, New Holland, Agrio, Agro-Masz, Amazone, Lemken, Woprol i inne. Oprócz nowszego sprzęt na swojej drodze spotkaliśmy oczywiście też „klasyki” polskiego rolnictwa. Były to: Ursus C-330, Massey Ferguson 235, Ursus C-360, Zetor 5211, a nawet taka perełka jak snopowiązałka WC-5 „Warta” z Płockiej Fabryki Maszyn Żniwnych – pewnie ma z 70 lat. Niestety skończyła w chwastach na obrzeżu jednego z gospodarstw

Rolnicy w nie najlepszych nastrojach

Rolnicy, z którymi rozmawialiśmy prowadzą gospodarstwa w przedziale od 12 do ponad dwustu hektarów. Ci najmniejsi zboża już nie mają, ale u tych większych ziarno z ubiegłych żniw zalega w magazynach. Jeden z rolników prowadzących ponad dwustu hektarowe gospodarstwo mówił nam, że zboże ma – sprzedał tylko część, bo ma do zasiania 50 ha kukurydzy i musiał kupić mocznik oraz wapno.

Inny z gospodarzy – uprawiający z synem 150 ha – relacjonował, że zostało im w gospodarstwie jakieś 50 proc. pszenicy, której do tej pory nie sprzedali. Dodał też, że nie może być tak, żeby rządzący nie dbali o społeczeństwo, a głównie o własne interesy.

– Sieję zboże, kukurydzę oraz groch. Aktualnie zostało mi około 30 ton pszenicy. Ostatnio dwa samochody (TIR z naczepą – przypisek red.) sprzedałem po 1000 zł netto za tonę, wcześniej trochę po 1390 zł. A po żniwach były propozycje 1450-1460 zł netto, po tyle można było wtedy sprzedać, ale mówili, że nie będzie tanieć więc resztę trzymałem. Mocznik kupiłem w grudniu ub. roku za 4200 zł netto tona, dzisiaj ten mocznik z inhibitorem kupiłbym w granicach 2400-2500 zł brutto z 8 proc. VAT. No to jest nieporozumienie, to jest jakiś przekręt. Zostało mi także 10-15 ton grochu, ale z nim to powiedzmy inna sprawa – tak wypowiadał się z kolei Pan Dariusz, rolnik prowadzący 50 ha gospodarstwo.

Drugi od lewej to Pan Dariusz rozpoczynający podsilanie NPK pszenicy jarej, fot. PB

W tym roku Pan Dariusz ma zasiane około 8-9 ha pszenicy jarej, 10 ha zimowej, będzie jeszcze siał kukurydzę oraz trochę owsa. Obawia się jednak o przyszłość. Twierdził, że zboże z Ukrainy to nie tylko problem na teraz, ale i na przyszłość, jeśli Ukraina zostanie wcielona w struktury UE, a nasi rządzący będą tak działać jak teraz.

– Wtedy będę musiał zlikwidować gospodarstwo – zakończył.

My jednak mimo wszystko otwieramy nową galerię i zapraszamy Was do jej obejrzenia.