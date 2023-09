Braki opadów w wielu regionach kraju utrudniają prowadzenie prac polowych. W przypadku suchej gleby szczególnie trudnym zabiegiem jest orka. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, żeby praca szła łatwiej… lub żeby była w ogóle możliwa do wykonania.

„Pług nie chce się zagłębiać”, „wychodzi z ziemi”, „sunie glebę”… Jak orać gdy gleba jest sucha? A może po prostu czekać na deszcz?

Wysilony sprzęt, niszczona struktura gleby

Oczywiście najwłaściwszym rozwiązaniem byłaby ta druga opcja. Jeśli gleba jest bardzo sucha, nie powinno się orać za wszelką cenę, tylko poczekać na większe opady. Orka przesuszonej gleby to znacząco zwiększone zużycie paliwa, elementów roboczych pługa (nawet kilkukrotne) i zwiększone ryzyko jego uszkodzenia.

Orka bardzo suchej gleby to również degradacja gleby. W zależności od rodzaju gleby, czasem może być wręcz niemożliwa do wykonania.

Skupmy się jednak na tym, że jest po prostu sucho, ale nie ekstremalnie. Optymalne terminy siewu powoli się kończą i trzeba działać. Ale jak, kiedy pług nie za bardzo chce się zagłębiać…?

Niezużyte elementy robocze to podstawa

W przypadku prowadzenia orki w trudnych warunkach (suchej gleby) podstawą są niezużyte elementy robocze. Mowa tutaj przede wszystkim o lemieszach jednoczęściowych oraz dwuczęściowych (z dłutami). O ile przy wilgotnej glebie lemiesze często służą do stanu zużycia do przysłowiowej żyletki (chociaż nie powinny), to w twardej glebie ich grubość i kształt krawędzi skrawających powinna być jak najbardziej zbliżona do nominalnej.

Często bywa tak, że lemiesz nie wygląda na zużyty, ale ma wytarte krawędzie skrawające i orka staje się utrudniona lub niemożliwa. W takim przypadku warto pomyśleć o zakupie nowych lemieszy, a te z pługa zdemontować, choć niekoniecznie przeznaczać je od razu na złom.

Jeśli ich ogólne zużycie nie odbiega zbyt dużo od wymiarów nominalnych – można je zamontować z powrotem np. do wykonania orki zimowej, jeśli gleba będzie wtedy miała odpowiednią wilgotność. Inną alternatywą może też być poddanie tych części regeneracji, np. przez napawanie specjalną elektrodą.

Same dobre dłuta na niewiele się zdadzą

Warto zaznaczyć, że jeśli lemiesz ma wyraźne ślady zużycia, na niewiele zda się wymiana samych dłut. A te w suchych warunkach potrafią wystarczyć na 5-7 ha (jedna strona), podczas gdy w optymalnych warunkach wilgotnościowych mogą starczyć nawet na 50 ha i więcej.

Zużyte dłuto lemiesza. Jeśli jednak lemiesz jest już zdarty, sama wymiana dłuta na niewiele się zda, fot.kh

Jeśli lemiesz jest w dobrym stanie, warto pokusić się o częstszą wymianę dłut. Choć mogą się one zużywać dość szybko, to oszczędzą na zużyciu znacznie droższego lemiesza.

Tanie, niesprawdzone zamienniki lemieszy - nie warto

Zakup nowych elementów roboczych to nie mały wydatek, zwłaszcza, jeśli zdecydujemy się na części oryginalne. Cena 1 lemiesza do zachodnich pługów, takich jak Kuhn, Kverneland, Ӧverum, Pöttinger to najczęściej koszt rzędu minimum 250 zł. Do tego dochodzi dłuto – powiedzmy za 80 zł (choć u niektórych producentów ceny spokojnie przekraczają 100 zł/szt.). Sumując: wymiana elementów na jednym korpusie i mamy 330 zł. Przy 4-skibowym pługu obracalnym mnożymy tę kwotę przez 8 i już wychodzi 2640 zł.

Szukając oszczędności, można pokusić się o wymianę elementów roboczych na tańsze zamienniki. W tym przypadku nie warto kupować najtańszych, niesprawdzonych, bo może okazać się, że jakość ich wykonania (materiału) pozwoli na zaoranie np. tylko 10 ha i oszczędności okażą się pozorne, a do tego trzeba doliczyć czas na wymianę elementów.

W dobrych warunkach takie lemiesze i dłuta jeszcze by popracowały. W wysuszonej glebie już nie chcą się zagłębiać, fot.kh

Kiedy orka "nie idzie" - kilka "trików" związanych z ustawieniami.

Można jednak spróbować np. zmienić kilka ustawień pługa. Po pierwsze, w momencie kiedy warunki są takie, że pług podczas pracy zaczyna wychodzić z ziemi, trzeba go odrobinę "przechylić na dłuta".

- Czyli nie trzymać pionu, tylko "kłaść" pług w stronę niezaoranej powierzchni tak, żeby dłuto wchodziło w ziemię jako pierwsze, żeby płaszczyzna która wchodzi w glebę była mniejsza - tłumaczy Przemysław Gliwa z firmy Pöttinger.

Jeśli ten sposób nie pomoże, fachowiec radzi zmniejszyć prędkość orki. Zmniejszając szybkość pracy narzędzia - zmniejszamy tarcie i siłę wypychania pługa z gleby.

- Kolejna rzecz, to zmniejszenie szerokości orki. Przykładowo, nie 50 cm na korpus, tylko może 40 lub 38 cm. Wtedy też powierzchnia styku lemiesza z glebą zmniejsza się, co powoduje lepsze utrzymywanie pługa w ziemi - radzi Gliwa.

Dodatkowo w pługach, w których możliwa jest zmiana kąta natarcia słupicy pługa - można zwiększyć kąt, tak żeby elementy robocze pracowały bardziej agresywnie.

-Taka możliwość jest w pługach Pöttingera. Trzeba poświęcić na to trochę czasu, ale można to zrobić. Jest śruba mimośrodowa i trzy śruby mocujące, które się luzuje i dokonuje regulacji na mimośrodzie. Słupica zostaje w tym samym miejscu, a zmienia się tylko kąt natarcia samego lemiesza, dzięki czemu skuteczniej się zagłębia. Opory niestety wtedy rosną i po wykonaniu zabiegu powinno się wrócić do pierwotnego ustawienia - tłumaczy specjalista z Pöttingera.

Na tej samej zasadzie niektórzy rolnicy stosują prostą metodę podkładając pod lemiesz - wzdłuż jego górnej części - drut odpowiedniej grubości np. 6 mm. W tym celu luzuje się śruby mocujące lemiesz, a następnie podkłada drut i dokręca. Sposób prosty i na jakiś czas orki może okazać się skuteczny.

A co z dociążeniem pługa dodatkowym ciężarem? Tego sposobu nie polecamy. Dodatkowe obciążenie powoduje zmniejsza jego wytrzymałość. Rama pługa pracującego w twardej glebie i tak jest mocno wysilona.