W całej Polsce trwają żniwa. Na Żuławach rolnicy zbierają lub właśnie kończą pracę z rzepakiem. Za chwilę, przy sprzyjającej pogodzie, wjadą kombajnami w pszenicę.

Zaglądamy do żuławskich gospodarstw, gdzie od zeszłego poniedziałku trwa zbiór rzepaku. Rolnicy zgłaszają, że średnia z hektara to ok. 4 t. Na przeszkodzie stanęła pogoda. jednak w większości, rolnicy skończyli lub właśnie kończą zbiór.

Jak powiedział nam jeden z rolników, jak na początek jest całkiem nieźle – co prawda, ze względu na pogodę, zbiór ponad 40 ha rzepaku trwał prawie 6 dni, ale sam plon jest zadowalający.

Jak plonował rzepak na Żuławach

− W tym roku średnia z rzepaku to ok. 4,6 t/ha ze wszystkich lokalizacji. Wilgotność, w zależności od pory dnia, oscylowała między 8,5 a nawet 11 proc. Dlatego cały plon poszedł na suszarnię – mówi Jan, rolnik gospodarujący w powiecie nowodworskim.

Podczas zbioru, problemy występowały głównie w związku z zazielenieniem łodyg, które wpływały na pracę kombajnu.

Czas na pszenicę

Na szczęście, pomimo kilku mokrych dni, w gospodarstwie udało się zebrać cały rzepak. Teraz rolnik, tak samo jak pozostali gospodarze z regionu, czeka na sprzyjającą prognozę, aby kontynuować żniwa.