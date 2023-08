Połączenie odchwaszczania z nawożeniem, wysiew kukurydzy z podsiewem nawozów w systemie PUDAMA, lifting brony ROTAGO i zgrabiarki ROC - to jedne z projektów Kverneland, jakie pojawiły się na pokazach w Niemczech. Spotkanie odbyło się w gospodarstwie jednej ze szkół rolniczych, gdzie Kverneland od dawna jest obecny, wspierając edukację młodych rolników. fot. AdK

Podczas międzynarodowego spotkania prasowego w niemieckim Soest mieliśmy okazje zobaczyć jakie nowości wprowadził Kverneland do sowiej technologii siewu, nawożenia, uprawy i pielenia. 12 ostatnich miesięcy upłynęło norweskiemu producentowi pod znakiem doskonalenia.

Dwudniowe wydarzenie odbyło się w zachodniej części Niemiec w miejscowości Soest, gdzie znajduje jedna z fabryk Kvernelanda, w której produkowane są m.in. siewniki i agregaty uprawowe.

Pierwszy dzień poświęcony był omówieniu przez zarząd dotychczasowych wyników finansowych, planów na przyszłość i strategii ich wdrożenia oraz wprowadzeniu obecnych projektów, których prezentacja odbyła się drugiego dnia na poletkach demonstracyjnych.

Poprzedni 2022 r. przyniósł Grupie Kverneland wzrost na poziomie 18 proc. osiągając obrót 667 mln euro. Obecnie firma zatrudnia prawie 3 tys. pracowników.

Spotkanie otworzył Yasukazu Kamada – prezes zarządu Kubota Holdings Europe B.V, którego Kverneland jest częścią. fot. AdK

Przedstawiciel firmy podkreślił, że Kverneland w swojej strategii kieruje się kilkoma kluczowymi wartościami. Jedna z maksym firmy brzmi „klient przede wszystkim”. Na kolejnym miejscu stawiają dalszy rozwój, inwestycje w badania, utrzymanie jakości w systemie produkcyjnym, który ma być inspirowany filozofią Kuboty. Firma przyznaje, że w planach ma dalsze przejęcia i poszerzanie oferty maszyn.

Firma chce projektować zgodnie z wyzwaniami, jakie stawia współczesne rolnictwo, związanymi m.in. ze zmniejszeniem zużycia pestycydów i strat składników odżywczych o 50 proc. oraz wzrost rolnictwa organicznego o 25 proc.

Przyszłość na polu wg Kvernelanda

Udoskonalając maszyny, Kverneland, prócz solidnych elementów roboczych, które stały się już tradycją w jego produkcji, koncentruje się na tym, by było jeszcze bardziej precyzyjnie, cyfrowo i autonomicznie, tak by w konsekwencji maszyny mogły przyczyniać się do redukcji nakładów w produkcji i oszczędzać środowisko.

Aby to osiągnąć, Kverneland przez ostatnie miesiące rozwijał automatyczne odchwaszczanie, wspierane czujnikami, kamerami i punktowym nawożeniem, integrując zabiegi tak, by można było wykonać je w jednym przejeździe.

Kverneland zaprezentował pierwsze połączone systemy mechanicznego odchwaszczania z chemiczną pielęgnacją upraw i aplikacją nawozów. fot. AdK

Wizja 360°

Jedną z ważniejszych ambicji Kvernelanda jest autonomia. Producent podkreśla, że jako pierwsi wprowadzili na rynek pełną kombinację TIM (Tractor Implement Management) , obejmującą zarówno ciągnik jak i maszynę i wciąż skoncentrowani są na rozwoju tego systemu. Nowe funkcje TIM 1.5 mają zostać przedstawione już tej jesieni na targach Agritechnica.

W wizji 360° Kvernelanda, chodzi o to, by zarówno maszyny, począwszy od orki, uprawy, wysiewu, opryskiwacza, kosiarek czy pras, działały w synergii z narzędziami, które obsługują wymianę danych, ich przechowywanie wraz z tworzeniem historii, mapowanie plonów, prognozę pogody czy zmienne dawkowanie. To pozwala pracować jeszcze wydajniej i precyzyjniej – nakłady są redukowane, a środowisko chronione.

Olimpijskie odchwaszczanie

Od początku 2023 r. po przejęciu BC Technique S.A.S, Kverneland pracował nad udoskonaleniem i wprowadzeniem pielników rotacyjnych, kultywatorów międzyrzędowych wraz z systemami automatycznego, inteligentnego prowadzenia.

Na poletkach demonstracyjnych mogliśmy zobaczyć w akcji kultywator międzyrzędowy Onyx wyposażony w interfejs prowadzenia Lynx. a także pielnik rotacyjny Helios - wyposażony w żeliwne koła przypominające gwiazdy, które mogą być wykorzystywane w w uprawach rzędowych i zbożach, szczególnie gdy warunki ograniczają stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Dodatkowo poprzez zerwanie pokrywy powierzchniowej na niektórych glebach po deszczu, pielnik rotacyjny Helios wspomaga wschody nasion i przywraca przepływ wody i powietrza. Maszyny będą w pełni dostępne już tej jesieni.

Firma Kverneland koncentruje się na wprowadzaniu optymalnych rozwiązań w oparciu o potrzeby rolników. Na poletkach mogliśmy zobaczyć jak działa połączenie mechanicznego odchwaszczania z systemem oprysku pasmowego i aplikacji płynnych nawozów. fot. AdK

Aby rozszerzyć możliwości zastosowania, Kverneland będzie oferować połączone systemy mechanicznego odchwaszczania z chemiczną pielęgnacją upraw i aplikacją nawozów:

Kverneland Onyx można łączyć z opryskiwaczem Kverneland iXtra LiFe w celu opryskiwania pasmowego lub aplikacji płynnych nawozów.

W połączeniu z Kverneland a-drill i f-drill możliwe jest jednoczesne stosowanie nawozów stałych lub roślin towarzyszących w jednym przejeździe z procesem mechanicznego pielenia.

Jeden przejazd, dwa zabiegi i dwucyfrowa oszczędność

Ostatnie miesiące dla Kvernelanda to również praca nad technologią PUDAMA, w której kukurydza wysiewana jest wraz z nawozem. Naukowcy z TH Cologne, Instytutu Technologii Maszyn Budowlanych i Rolniczych w Kolonii, udowodnili, że dzięki temu systemowi można zaoszczędzić co najmniej 25 proc. nawozu startowego w porównaniu z konwencjonalnym nawożeniem, przy zachowaniu potencjału plonowania.

Zanim zobaczyliśmy jak system PUDAMA pracuje na polu, specjaliści z firmy Kverneland wyjaśnili na stole demonstracyjnym, w jaki sposób nawóz precyzyjnie upada w glebę. fot. AdK

Podczas pokazów polowych, widzieliśmy, jak systematycznie aplikowany jest nawóz, przy jednoczesnej synchronizacji z punktowym wysiewem nasion – nawóz startowy był umieszczany dokładnie obok nasiona.

Technologia PUDAMA podczas pokazów została połączona z zawieszanym, składanym siewnikiem Optima F oraz przednim zbiornikiem f-drill. fot. adK

Brona pod pełną kontrolą

Wśród nowości znalazły się również elementy Brony wirnikowej. Nowa generacja ma m.in funkcję regulacji głębokości w ruchu.

Przygotowanie podłoża siewnego za pomocą brony wirnikowej ROTAGO F umożliwia operatorowi dostosowanie głębokości roboczej za pomocą hydrauliki ciągnika, lub za pomocą ISOBUS w trakcie jazdy - wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na terminalu ciągnika.

Opatentowana adaptacja głębokości roboczej ROTAGO z pchaną przekładnią umożliwia regulację bez konieczności ponownej regulacji 3-punktowego układu zawieszenia ciągnika lub tylnego wału z kabiny. fot. AdK

Brona ROTAGO F może być używana samodzielnie lub jako kombinacja siewna z szyną redlic f-drill CB F i siewnikiem z przednim zbiornikiem f-drill jako system pracy w jednym przejeździe. Szynę wysiewającą można szybko doczepić lub odczepić, dzięki czemu brona wirnikowa może być również używana samodzielnie.

Koncentracja na zielonych żniwach

Przez ostatnie 6 lat Kverneland podwoił swoje zasoby maszyn zielonkowych i wciąż kontynuuje wprowadzenie nowych modeli do swojego portfolio. Jednym z nich jest zgrabiarka włoskiej produkcji ROC, która przez ostatnie miesiąca przeszła lifting, polegający głównie na udoskonaleniu elementów roboczych wewnątrz maszyny, które bezpośrednio wpływają na zbiór, oraz te, obniżające zużycie paliwa.