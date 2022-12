Nadchodzą mrozy. Sprawdź jakość płynu chłodniczego

Podziel się

Areometr to prosty miernik umożliwiający zweryfikowanie jakości płynu chłodniczego fot. Tomasz Kuchta

Aktualne prognozy pogody pokazują jasno, iż w najbliższych dniach czeka nas ochłodzenie z temperaturami nawet do kilkunastu „kresek” poniżej zera. Jest to zatem ostatni moment na zweryfikowanie jakości płynu chłodniczego w naszych pojazdach silnikowych. Jak to zrobić?

Układ chłodniczy to jeden z najważniejszych układów na pokładzie ciągnika. Ma on na celu odprowadzanie ciepła generowanego przez pracujący silnik, dlatego też jego niedomaganie, szczególnie w warunkach zimowych, może okazać się opłakane w skutkach. Bez płynu chłodniczego ani rusz Aby w warunkach zimowych płyn chłodniczy mógł spełnić swoją funkcję, podstawą jest to, aby nie zamarzł. Jeśli weźmiemy pod uwagę dobrej jakości płyny chłodnicze, to ich odporność na zamarzanie sięga nawet temperatury -37 st. Celsjusza. Płyn ten w trakcie użytkowania traci jednak stopniowo swoje właściwości, dlatego też w instrukcjach ciągników często znajdziemy wzmiankę o tym, iż jego wymianę należałoby wykonać co ok. 2 lata. Często interwał ten podawany jest także w liczbie przepracowanych godzin i wynosi ok. 1200 h. Kilkuletni płyn może częściowo utracić właściwości antykorozyjne, a dodatkowo z biegiem czasu podwyższy się jego temperatura zamarzania, a równolegle spadnie temperatura wrzenia. Jednym słowem przestanie spełniać swoje funkcje. Jeśli płyn zamarznie, będzie kłopot Wieloletnie oszczędności w zakresie terminowej wymiany płynu chłodniczego mogą okazać się zabójcze dla naszego portfela. Po pierwsze, może on doprowadzić do pojawienia się korozji wewnątrz układu chłodzenia. Odporność na zamarzanie dobrej jakości płynów chłodniczych sięga nawet temperatury -37 st. Celsjusza fot. Tomasz Kuchta Jeśli nasz płyn chłodniczy zamarzłby, wówczas mogą nas spotkać dużo droższe konsekwencje. Płyn ten bowiem, podobnie jak woda, zamarzając powiększa swoją objętość, przez co na uszkodzenia narażona może być chociażby chłodnica, czy nawet blok silnika. Za płyn chłodniczy renomowanych marek przyjdzie nam zapłacić od ok. 120 do 160 zł za pojemnik o pojemności 20 l. Jak ocenić temperaturę zamarzania? A co jeśli nie pamiętamy, kiedy ostatnio wymienialiśmy płyn chłodniczy, albo kupiliśmy ciągnik używany i nie wiemy, kiedy był on zmieniany? Wówczas z pomocą przychodzą nam proste mierniki - areometry. Czytaj więcej Regenerowana chłodnica jak nowa? Tester ten mierzy gęstość cieczy, a im jest ona wyższa, tym niższa jest temperatura przejścia cieczy z fazy ciekłej w stałą. Standardowo gęstość typowego płynu powinna wynosić około 1,075 g/cm³. Najprostsze tego typu urządzenia kupimy już za nieco ponad 20 zł. Płyn chłodniczy należy sprawdzać za zimnym i nieuruchomionym silniku. W tym celu odkręcamy korek wlewu płynu i wsuwamy rurkę naszego miernika do cieczy. Następnie wciskamy gumową gruszkę, aby wypuścić z niej powietrze, a jednocześnie zaciągnąć do środka płyn, tak aby jego poziom pokrywał się z oznaczeniem producenta. Teraz pozostaje nam już tylko odczytać wynik, który jest ukazywany za pomocą wskazówki. Na ogół areometry posiadają dwie skale, gdzie jedna informuje nas o temperaturze zamarzania, a druga o temperaturze wrzenia. Zaleca się, by wymianę płynu wykonać, w sytuacji gdy temperatura zamarzania wskazywana przez tester jest wyższa niż -30 st. Celsjusza. Alternatywą w takiej sytuacji może być także dolanie koncentratu, który spowoduje obniżenie temperatury zamarzania.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin